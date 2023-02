Erro na Declaração de Imposto de Renda já entregue: O que fazer, como corrigir e como preencher o Formulário 1040-X?

Durando imposto temporada, há muitos americanos que cometem alguns erros e querem corrigi-los quando já arquivaram seus impostos. Há quem perceba que cometeu um erro e deseja fazer uma alteração na situação da declaração, rendimentos, deduções, créditos ou obrigações fiscais. Também pode acontecer quando o IRS pode ter feito um ajuste em seu retorno e enviado a você um aviso que você não gosta. Se for esse o caso, você apresentaria uma declaração alterada para modificar os valores ajustados pelo IRS. Mas há outra maneira de corrigir tudo isso.

O que acontece se eu cometer um erro na minha declaração de imposto?

Quando você perceber que houve um erro em sua declaração, poderá corrigi-la usando o formulário 1040-X, também conhecido como Declaração de imposto de renda individual dos EUA alterada. Além disso, você pode usar o formulário 1045, também conhecido como Solicitação de reembolso provisório, em vez do Formulário 1040-X, que provavelmente resultará em um reembolso mais rápido. Para obter esse reembolso do IRS, você precisa alterar sua declaração no prazo de três dias, incluindo extensões após a data de registro. Ou ainda, até dois anos após o dia em que pagou o imposto.

Quando e como preencher o Formulário 1040-X

Digamos que você preencheu seu formulário 1040-X para um ano fiscal, que se transforma em sua nova declaração de imposto para esse ano. Ele modificará sua declaração original para incluir novas informações. Este formulário serve como uma solicitação formal de reembolso, mas também pode ser usado por muitos proprietários de pequenas empresas para recuperar perdas operacionais líquidas que ocorrerem em um dos dois anos fiscais subsequentes. O processamento das alterações leva aproximadamente de oito a doze semanas, portanto, fique atento ao seu reembolso após esse período. Você precisa de uma cópia da declaração de imposto original que está corrigindo junto com este formulário com todas as informações originais que você preencheu primeiro.

Qual é a diferença entre o Formulário 1040-X e o Formulário 1045

A única diferença entre esses dois formulários é que o formulário 1040-X é especificamente para corrigir erros em seus impostos arquivados. Enquanto o formulário 1045 é especificamente para declarações fiscais que não apresentavam erros. No entanto, ambos funcionam como formulários de declaração de impostos no final do dia. Cada um é usado em diferentes circunstâncias, dependendo da situação do contribuinte.