Escândalo na Argentina! Jogadores do clube acusados ​​de abusar de jogadores juvenis

DApesar de, infelizmente, o ‘batismo violento’ ser uma prática comum em times profissionais com jogadores juvenis que sobem para treinar com o time titular, cartão vermelho na Banfield-Ginástica match trouxe essas práticas de volta ao primeiro plano das notícias.

Nessa partida, disputada no dia 12 de fevereiro, o cartão vermelho mostrado pelo árbitro Martinez para Ignacio Miramon depois de um chute para Brahian Aleman foi o que acabou desencadeando toda essa história de forma pública. Isso porque teve um tom violento depois que o uruguaio jogou pelo time durante os cinco anos em que o jogador esteve na Estancia Chica.

Os antecedentes foram descobertos após uma declaração do jornalista Mateo Romero.

“Brahian Aleman era o líder de uma gangue interna que se autodenominava ‘Los Ninjas’. Qual era a missão deles? Para bater nas crianças que subiram nas categorias de base. É um batismo que tem mais a ver com as iniciações históricas em seleções de rugby do que em times de futebol”, declarou Romero.

“Em junho de 2021, aquela quadrilha comandada por alemão entrou miramonquarto de três vezes para envolvê-lo entre 7 ou 8. Então, eles passaram torres‘ quarto, envolveu-o em lençóis e também o espancou.”

Depois de outras versões do que aconteceu no campo de treinamento da equipe, o clube não teve escolha a não ser divulgar sua versão dos acontecimentos em um comunicado oficial.

“Os jogadores da seleção masculina da primeira divisão do Ginástica e Esgrima Clube La Plata informe aos membros, fãs e ao público em geral que as alegações que circulam sobre um suposto ‘abuso’ durante a pré-temporada de 2021 são falsas”, dizia o comunicado.

“Manifestamos nossa insatisfação e preocupação com a divulgação das informações. Respeitamos e apoiamos a atual política institucional que proíbe qualquer tipo de ‘batismo’, ‘ritual’ ou ‘rito de passagem’ envolvendo o uso de força física e manifestamos nosso repúdio a todas as formas de violência no esporte”.

Mariano Cowenpresidente da Academiareconheceu ao C5N que o incidente envolveu golpes e cobrir alguém com um lençol como foi feito no quartel e alertou que os responsáveis ​​serão punidos.

Como não se trata de uma novidade e sempre circularam versões diferentes, embora nunca com esta seriedade, há um mês Mauro Boselli haviam declarado que no Estudiantes esse tipo de prática havia acabado porque não viam isso como lógico.

“Não queremos fazer com que um menino que está fazendo sua primeira pré-temporada se sinta mal por gostar de cabelo comprido. Não faz sentido ridicularizá-los. Enquanto estivermos aqui, isso não vai acontecer, “, disse o ex-atacante.