Especialista real acredita que Meghan Markle está procurando ‘o grande momento’

Ro biógrafo real Tom Bower acredita que Meghan MarkleA principal prioridade de é fazer o possível para aumentar sua popularidade e ficar mais rico.

Suas reivindicações vêm depois que foi relatado que Príncipe Harry e Meghan contrataram Adam Lilling. Segundo o Page Six, o casal abordou o conhecido negociador de Hollywood para ajudá-los a gerar ainda mais dinheiro.

“Na verdade, o que estamos vendo é uma extraordinária campanha de marketing de Meghan, cujo primeiro interesse é ela mesma e o segundo interesse é o dinheiro”, disse Bower à GB News.

“A questão é, como ela vai ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo no final, para não precisar, sempre, se exibir como a vítima do Família real.

“Ela está sempre em busca de oportunidades de negócios.

“O que é interessante são as pessoas que ela procura: Quem vai maximizar a popularidade de Meghan? Quem vai torná-la realmente grande e muito rica?

“E ela é, eu acho, muito perspicaz e inteligente nisso. Ela está sempre procurando por oportunidades e por pessoas que possam ajudá-la.”

“O que é terrível para os Sussex é que eles realmente não têm tanto dinheiro, em comparação com os outros A-listers.

“Se eles têm $ 20 ou $ 30 milhões entre os A-listers, que são bilionários, isso é apenas um dia ou um ano de gastos com alimentação e moradia. Eles são pobres em comparação com seus vizinhos.”

Bower afirmou que Meghan está tudo menos satisfeita com a casa do casal no Reino Unido, Frogmore Cottage.

“Ela queria um palácionão cinco chalés derrubados em uma pequena casa em Windsor”, acrescentou Bower.

“Ela está realmente procurando o grande momento.

“Ela quer andar nos grandes cadillacs, os jatos particulares sob comando. No momento ela tem que furtar para esse tipo de coisa.”