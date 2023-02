Especialização GRATUITA em Ensino de Artes Visuais

A Universidade Federal de Goiás oferece curso de especialização gratuita e online em Ensino de Artes Visuais: Abordagens metodológicas e processos. As inscrições já estão chegando ao fim. Portanto, para saber mais sobre o curso e como realizar a sua inscrição, continue lendo este artigo!

Quem pode cursar

O curso é uma especialização voltada para alunos que cursaram Artes Visuais ou em outras áreas correlatas. O diploma será imprescindível para a sua realização.

Objetivo

A disponibilização da especialização “Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais: Abordagens metodológicas e processos de criação tem como objetivo a educação continuada. Para tanto, ele visa contribuir com professores ou aqueles que possuem licença em Artes Visuais, possibilitando sua atuação em ensino básico, ou qualquer outro onde as Artes Visuais sejam requeridas.

Processo seletivo

Haverá, para os candidatos, uma Comissão de Seleção, a qual será designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de Artes Visuais. E os possíveis alunos passarão por duas etapas, até alcançarem a vaga. A primeira delas, na qual eles farão a exposição de motivos para ingressar no curso. Isso será feito no ato da inscrição, online, mediante o preenchimento do formulário.

Apenas os alunos selecionados nessa etapa continuarão para a próxima. A segunda e última etapa se trata da análise de currículo, a qual classificará os alunos no curso. Havendo empate na prova escrita e não sendo possível, por isso, eliminar algum candidato, então o desempate se dará mediante a avaliação da exposição de motivos, a qual poderá receber nota de 0 a 10. Mesmo com a Comissão de Seleção, todo candidato que não alcançar, no mínimo, 7, na prova, sofrerá eliminação no processo seletivo.

Polos de oferta

O curso possui 162 vagas aos alunos que quiserem fazer a especialização na área de Artes Visuais. Mas 10% delas é destinada, com exclusividade, aos servidores da Universidade Federal de Goias. Além disso, a sua distribuição se dará por polos, sendo que 30 vagas são para Anápolis, 30 para Cavalcante e 30 para Goiás. Por fim, são 42 vagas para Goiânia e 30 para São Simão.

Matrículas

As inscrições foram abertas no dia 16 de dezembro de 2022 e tinham previsão para encerramento em janeiro. Entretanto, houve prorrogação do prazo para o dia 5 de fevereiro de 2023. Portanto, elas se encerram, oficialmente, este domingo.

Aqueles que desejam matricular-se, deverão acessar à página da UFG, verificar o edital e realizá-la de forma online. É importante frisar que não haverá matrícula presencial para este curso. Acesse à página e clique em “Realize sua inscrição aqui”. Logo em seguida, abrirá uma página solicitando o login, ou cadastro.

Quem ainda não possui cadastro na plataforma, deve fazê-lo, para conseguir se inscrever. Dentre os dados solicitados para o cadastro estão dados pessoais do candidato, endereço e espaço dedicado aos candidatos com deficiência.

Documentos necessários

Aqueles que passarem na especialização na área de Artes Visuais deverão apresentar documentação, no momento da matrícula. Dentre elas estão documento expedido por órgão público e que valham como identidade ou CPF e a cópia do diploma.