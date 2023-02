Especializações EAD da UESPI: 400 vagas GRATUITAS

As inscrições para as especializações EAD da UESPI (Universidade Estadual do Piauí) começaram ontem, dia 02/02, quinta-feira. Portanto, os interessados em uma das vagas já podem ingressar no processo seletivo para os cursos.

Esses cursos de pós-graduação são uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e estão abertos para pessoas com graduação de nível superior. Assim, os candidatos precisam comprovar que possuem formação superior. Entretanto, não existe a exigência de uma graduação específica, qualquer uma vale.

Confira mais detalhes sobre as especializações EAD da UESPI no artigo abaixo!

Quais são os cursos abertos?

As vagas abertas de especializações EAD da UESPI são para dois cursos de pós-graduações: “Especialização em Língua Portuguesa” e “Ensino de Matemática no Ensino Médio”.

Esses cursos serão ministrados no modelo de Educação à Distância (EAD). Contudo, de acordo com o edital, a universidade poderá marcar encontros presenciais semanais. Desse modo, o candidato precisa ter disponibilidade para acompanhar esses encontros. Eles ocorrerão em um ou dois dias do final de semana, sendo todos previamente marcados, para que o estudante possa se planejar.

O curso de Especialização em Língua Portuguesa possui, como polo, as cidades de Paes Landim, Santa Cruz do Piauí, São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu e Picos. Contudo, o curso de Ensino de Matemática no Ensino Médio está situado em outras localidades, sendo elas: São João do Piauí, Piracuruca, Angical do Piauí, Canto do Buriti e Parnaíba.

Portanto, o candidato precisa escolher o polo mais perto para realizar uma das especializações, sendo que cada polo possui 40 vagas abertas, o que totaliza 200 vagas para cada curso.

Como participar do processo seletivo para as especializações EAD da UESPI?

O processo seletivo das especializações EAD da UESPI ocorre em duas etapas, sendo a inscrição a primeira delas. Dessa forma, quem tiver interesse precisa entrar no site do NEAD (Núcleo de Educação à Distância da UESPI), entre os dias 2 e 24 de fevereiro de 2023, para preencher a ficha de inscrição.

Além disso, no ato da inscrição, o candidato deve enviar, em um único arquivo de PDF, os documentos que o edital pede, sendo eles:

Curriculum Vitae;

Cópia do diploma de Nível Superior (ou Certidão de Conclusão de Curso Superior);

(ou Certidão de Conclusão de Curso Superior); Histórico Escolar;

Cópia da identidade com CPF;

Foto 3×4 recente;

Certidão de quitação Eleitoral;

Quitação do serviço militar (somente para candidatos do sexo masculino).

Após a inscrição em uma das especializações EAD da UESPI, o candidato irá para a segunda etapa do processo seletivo, que é a análise do currículo. Portanto, não existe nenhuma prova, a avaliação se dá, exclusivamente, por meio desta análise.

Como funciona a análise do currículo?

A análise do currículo para as especializações EAD da UESPI leva em consideração os títulos que os candidatos possuem. E, apesar do edital permitir qualquer curso de nível superior, os interessados formados nas áreas específicas das respectivas pós ganham mais pontos.

Além disso, os outros títulos que podem ser usados pelos candidatos, assim como os procedimentos de matrícula, para os aprovados, estão no edital.