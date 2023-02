Esposa de Britain Covey, Leah, chama Chiefs na celebração do Super Bowl

FseguindoCidade de Kansaso triunfo de Super Bowl, Leah Coveyesposa de wide receiver e especialista em retorno Grã-Bretanha Covey do Philadelphia Eaglescriticado chefes apoiantes para as suas celebrações ‘embaraçosas’.

Depois de chefes comemorou sua vitória depois de uma chamada de espera controversa em águias CB James Bradberry levou a Cidade de Kansastentativa de gol de campo vencedora do jogo, Covey postou em seu TikTok que ela estava “envergonhada pelos chefes”.

Após o jogo, Leah postou uma mensagem no Instagram com uma foto sua dando o polegar para baixo enquanto os Chiefs comemoravam em campo. “Honestamente envergonhado pelos Chiefs rn ??”

Leah murmurou em um vídeo do TikTok enquanto aplicava um filtro de narração: “Isso foi embaraçoso. Eu realmente espero que você se sinta envergonhado.”

No mesmo post, Leah descreveu seu constrangimento de segunda mão dizendo “Assistir aos Chiefs comemorar sua vitória em campo após a chamada mais fraca em espera e correr o relógio do jogo nos últimos 5 minutos.”

O controverso momento do Super Bowl

Os torcedores da Filadélfia gritaram com o Super Bowl 2023 árbitros após a chamada de espera contenciosa no quarto período.

Faltando 1:54 para o fim do jogo com o placar empatado em 35-35, o Chiefs enfrentou uma situação de terceira para 8 na linha de 15 jardas do Filadélfia. Quando largo JuJu Smith-Schuster não recebeu um passe de Patrick Mahomesos funcionários levantaram uma bandeira e chamaram Bradberry para segurar.

O chefes como resultado, recebeu uma primeira descida automática, o que lhes permitiu passar algum tempo antes de tentar a cesta de campo verde.

Bradberry reconheceu segurar a camisa de Smith-Schuster na jogada após o jogo. “Foi uma detenção”, declarou Bradberry. “Eu puxei a camisa dele. Eu esperava que eles deixassem passar.”