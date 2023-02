Esposa de George Kittle revela que sofreu aborto espontâneo e ‘senti minha alma deixar meu corpo’

Jorge Kittle A esposa do cantor revelou na terça-feira que sofreu um aborto espontâneo no mês passado… chamando-o de um dos momentos mais difíceis de sua vida – e um em que ela sentiu como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo.

Claire Kittle fez o anúncio em um post emocionante para o Dia dos Namorados – dizendo que ela e George descobriram sobre a gravidez no Natal … apenas três semanas antes dos Niners começarem sua corrida nos playoffs.

Claire mostrou que o casal – assim como todos os membros imediatos de sua família – ficaram felizes com a notícia … mas menos de um mês depois, quatro dias antes de George e SF jogarem contra os Seahawks na rodada do Wild Card, ela disse um um check-up de rotina no médico levou a uma descoberta terrível.