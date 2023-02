Esposa de Patrick Mahomes ‘desnuda’ o marido no Super Bowl LVII: revela a roupa íntima do Chiefs QB

Patrick Mahomes é um homem dedicado a sua esposa Bretanha Matthews e depois O divórcio de Tom Brady e Gisele Bündcheno Kansas City Chiefs o casamento do quarterback é provavelmente o mais famoso de toda a NFL. No entanto, algo que não sabíamos até o dia de Super Bowl LVII é que o atual MVP da liga tem uma cueca da sorte.

Este segredo foi revelado por Bretanha que tornou público que é isso que Mahomes veste por baixo do uniforme, com um luxo de detalhes que chama a atenção com força, mas que também faz parte da personalidade da famosa e empreendedora mulher.

Patrick Mahomes esquece completamente a live do Dia dos Namorados no ar: “Não conte para minha esposa”

Como são as cuecas de Patrick Mahomes?

“Comprei cuecas para o Patrick Lucky Game Day”, disse Matthews. “Cueca vermelha da Lululemone ele os usa todos os dias de jogo.”

A revelação da esposa de Patrick Mahomes não foi a única manchete do Kansas City Proprietário minoritário atual não desistiu, pois ela reclamou das dificuldades de possuir o coração do homem do momento da NFL.

“Eu tive que mudar meu número de telefone porque as pessoas estavam me mandando mensagens de texto e me assediando e dizendo todas essas coisas odiosas para mim”, disse Matthews. “É difícil porque eu tenho sentimentos como eles. Quando eles dizem coisas como eu sou feio e Patrick poderia fazer melhor do que eu, eles não têm ideia do que estão dizendo.”

A história do casamento de Patrick Mahomes

Mahomes e Matthews são um casal desde que estavam no colégio juntos e têm dois filhos juntos, o quarterback a pediu em casamento em um camarote no Arrowhead Stadium na cerimônia em que o Tecnologia do Texas pós-graduação foi presenteado com um anel para ganhar Super Bowl AO VIVO.

Os Chiefs venceram o campeonato AFC em três das últimas quatro temporadas e quer ganhar o terceiro Troféu Vince Lombardi na história da franquia.