Esposa de Russell Westbrook reage à ESPN chamando-o de vampiro: ‘Isso é doentio’

Ce entender que muitos fãs do Lakers comemoraram que Russell Westbrook não faz mais parte do time, ele foi profundamente infeliz por não se encaixar em um time tão repleto de estrelas. Mas muitas vezes esquecemos que estamos falando de um 9 vezes All-Star que é o rei triplo-duplo da história da NBA. Russell Westbrook já é um futuro membro do Hall da Fama, mas está sendo desrespeitado a torto e a direito. Até especialistas da ESPN o criticaram por sua passagem pelo Lakers, chamando-o de vampiro, outro dos muitos apelidos que a esposa Nina sentiu a necessidade de responder.

Dave McMenamin, da ESPN, foi quem chamou Westbrook de vampiro ao vivo quando descobriu que estava sendo negociado com o Utah Jazz. A esposa Nina respondeu à ESPN dizendo o seguinte: “Isso é apenas uma ESPN doentia … Russell não é um vampiro. Isso também é uma calúnia porque qualquer pessoa que sabe de alguma coisa sabe que isso não poderia estar mais longe da verdade. Em uma nota pessoal, eu ter filhos em idade escolar que têm que ouvir seus colegas repetirem as coisas desagradáveis ​​que vocês dizem na televisão sobre o pai deles. Acho que vou me preparar para explicar ao meu filho de 5 anos que o pai dele não é realmente um vampiro, e que importante agências de notícias só dizem coisas assim para chamar a atenção.”

Onde Russel Westbrook está jogando a seguir?

Russell Westbrook jogando pelo Utah Jazz ainda não é uma certeza, ele tem muitas opções que precisa considerar para continuar sua carreira. O Jazz foi claro para ele e ofereceu a ele a chance de rescindir o contrato para que ele pudesse assinar por outro time. Isso precisa acontecer logo após o fim de semana do All-Star e as opções para Westbrook são três. Especificamente, ele poderia optar por jogar no Chicago Bulls, no Miami Heat ou no Los Angeles Clippers. Já sabemos que Russell Westbrook é um atleta amado na comunidade de Los Angeles. Então, jogar pelos Clippers pode ser a opção mais óbvia para ele. Mas temos que esperar para ver. Enquanto isso, Nina Westbrook quer que as pessoas respeitem o nome de seu marido.