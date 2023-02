Essa combinação de cores vai deixar sua sala mais viva

Hoje vamos te contar sobre a combinação de cores que deixará sua sala mais viva.

Escolher as cores certas na hora de decorar um ambiente é fundamental para torná-lo confortável e bonito.

Pensando nisso, nós separamos algumas das melhores combinações de cores para que você arrase na decoração de sua sala, e deixe-a perfeitamente decorada de uma maneira bem fácil e rápida.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final. Você vai se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas sobre combinações de cores.

Como combinar cores para deixar a sala mais viva?

A sala é um ambiente de encontros, felicidade, descanso e lazer. Por isso, deve ter uma decoração que proporcione momentos relaxantes e alegres para toda a família.

Quando se trata de decoração na sala, logo pensamos que o conforto deve ser prioridade, visto que é a decoração que definirá como o ambiente será após pronto.

Fazer uma decoração pode ser mais simples do que se pensa, basta apenas um pouco de conhecimento sobre os truques com cores e disposição dos móveis.

Para isso, você precisa seguir somente duas regras: não usar os espaços de mobilidade para colocar os móveis e sempre fazer combinações de cores que conversam entre si. Seguindo essas duas regras básicas, você poderá modificar qualquer ambiente e torná-lo aconchegante e sofisticado, sem gastar muito tempo e dinheiro com isso.

Buscando ajudar você a conhecer melhor sobre a mágica das cores, nós separamos 5 das melhores combinações de tons para que você possa utilizar na decoração de sua sala e deixá-la mais viva. Confira:

Bege com roxo

A primeira combinação que temos para passar para você é a mistura de bege com roxo.

Para a sala, essa é uma das combinações mais perfeitas, que dão ao ambiente um ar de sofisticação e feminilidade. E isso tem tudo a ver com o conforto e bem-estar que uma sala precisa passar.

Além disso, como é uma mistura de um tom neutro com um mais chamativo, sua sala ficará mais viva e descontraída se você escolher essa combinação para ela.

Branco com cores frias

A combinação do branco com cores frias, como tons de azul, verde e violeta também é perfeita para sala. Afinal, passam uma sensação de calmaria e bem-estar, o que é indispensável para uma sala de estar.

Ademais, para quem tem medo de errar ao combinar as cores, o branco com tons frios é uma excelente opção, pois a chance de erros com essas cores é mínima.

Vermelho, laranja e amarelo

Se você gosta de ousar e quer deixar sua sala vivíssima e maravilhosa, a combinação entre vermelho, laranja e amarelo foi feita para você!

Esses três tons são da mesma paleta, e você pode usar as inúmeras variações deles para deixar sua sala maravilhosa e aconchegante.

Você pode brincar com o vermelho, laranja e amarelo nas cortinas, almofadas, paredes e itens decorativos para ter a sala viva dos seus sonhos!

Tons contrastantes

Nossa quarta dica de combinação de cores são os tons contrastantes, como verde e vermelho, púrpura e amarelo e laranja com azul.

Quando usados em uma decoração, esses tons conseguem tornar os espaços mais vivos e alegres, com um ar de requinte e elegância.

Além disso, apostar em tons contrastantes para decorar a sala, fará com que fique confortável, relaxante e única.

Por isso, se você quer ousar e dar a sua casa uma decoração única e alegre, os tons contrastantes são excelentes opções.

Vários tons da mesma cor

A quinta e última dica de combinação de cores que temos para passar para você que deseja ter uma sala linda e viva, é a combinação entre os tons da mesma cor.

Se você optar por essa combinação, as chances de ter a sala perfeita dos seus sonhos aumentará muito, visto que fica muito elegante, confortável e bonito.

Além disso, você pode usar a iluminação a seu favor para deixar sua sala ainda mais decorada e convidativa.

Agora que você já sabe como combinar cores para deixar sua sala perfeita, é só colocar nossas dicas em prática para não errar na escolha de tons para sua decoração!