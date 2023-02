‘Esse roteiro era fraudulento’: os lutadores reagem à chamada dividida de Tommy Fury sobre Jake Paul

Jake Paul não é mais um boxeador invicto depois que Tommy Fury o superou em oito rodadas para capturar uma decisão dividida.

Dois juízes marcaram a luta para Fury por 76-73, enquanto um discordou para Fury por 75-74.

Paul nocauteou Fury no oitavo e último round da luta dos pesos-médios na Arábia Saudita, mas não foi o suficiente para superar a produção superior de Fury e sua precisão de soco. Ambos os lutadores perderam um ponto por repetidos confrontos na cabeça que deixaram Fury com um corte no olho esquerdo.

Paul imediatamente pediu para exercer uma cláusula de revanche em seu contrato com Fury, preparando o terreno para uma revanche.

Aqui está o que os lutadores tinham a dizer sobre Jake Paul vs. Tommy Fury no domingo.

Honestamente, eu destruiria Jake Paul e Tommy Fury — ksi (@KSI) 26 de fevereiro de 2023

Vindo de alguém que não arrisca e luta contra ninguém! Lutei com dois caras em uma noite em vez de mim. Me enviou um acordo e levou Dillon. Dillon puxou você chamado Tempur. @jakepaul amarrado em uma revanche. Deixe suas bolas finalmente caírem! @ksi 12 de maio Abu Dhabi qual é a desculpa!? https://t.co/yHB0qcqhzv — Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 26 de fevereiro de 2023

Jake é derrubado, mas Fury venceu a rodada final. Eu tenho Fury com a vitória. #PaulVsFury – Alan Jouban (@AlanJouban) 26 de fevereiro de 2023

Esta decisão vai irritar as pessoas — Terrance McKinney (@ twrecks155) 26 de fevereiro de 2023

2 boxe de luta amador ‍♂️, divertido de assistir, mas eles não são bons, #PaulFury — Johnny Walker (@JohnnyWalker) 26 de fevereiro de 2023

75-74 Paulo 76-73 Fúria 76-73 Fúria!!!!!!!!!! Uau!!!!!!! — Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 26 de fevereiro de 2023

Eu respeito o cara do Jake, ele acertou o queixo dele, feliz por ter tomado a decisão porque o Tommy venceu claramente — Terrance McKinney (@ twrecks155) 26 de fevereiro de 2023

Tommy Fury vence Jake Paul. Eu vejo uma revanche chegando. Vocês não são lisos #PaulFury —Derek Brunson (@DerekBrunson) 26 de fevereiro de 2023

Eles deram para o cara certo, ambos lutaram muito e se serviram bem. #PaulFury — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) 26 de fevereiro de 2023

Eu tinha razão. Essa luta foi exatamente no script porque está no código. O contrário de tudo o que está escrito é o que foi orquestrado para acontecer. Saiu sem problemas. Conserto de luta perfeitamente executado. pic.twitter.com/dGtUHTQ55s —Michael Chiesa (@MikeMav22) 26 de fevereiro de 2023

Há muito espaço para crescimento para Paulo. Eu senti que Tyson Fury também estava superando. Esses caras fizeram uma bela bolsa! #PaulFury — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 26 de fevereiro de 2023