ESTA é a forma MAIS simples de consultar benefício do INSS com o CPF

Ao fazer uma consulta quanto ao benefício do INSS, muitas pessoas utilizam o número para acessar os serviços. Então, se você infelizmente não tiver os 10 dígitos na memória ou não tiver em mãos, poderá ter empecilhos.

Na matéria desta terça-feira (21) do Notícias Concursos você verá como fazer essa consulta da numeração do benefício do INSS. Ademais, saberá como acessar outros serviços utilizando seu CPF.

O que é número do benefício do INSS?

O NB (Número do Benefício) do INSS é uma numeração única que os segurados possuem para cada benefício vinculado a ele. Informa-se o NB na carta de concessão. Ele tem 10 dígitos e é essencial para que os segurados consigam consultar as informações sobre benefícios, como aposentadoria, pensão, auxílio-acidente, etc.

Consulta da situação do benefício

Essa consulta é a forma de acompanhar o andamento dos processos para concessão dos benefícios oferecidos pelo INSS. Para fazer a consulta, é preciso apenas acessar a plataforma oficial do Meu INSS junto com a numeração do CPF, bem como a senha cadastrada no gov.br.

Depois de fazer o login, é só procurar por “meus benefícios” e abrirá uma lista de seguros solicitados. Optando por um deles pode-se acompanhar como está a situação.

Os possíveis status do benefício são:

Habilitado – Quando os documentos são entregues para o INSS, ficando sob análise;

Deferido – Quando o benefício foi analisado, sendo concedido;

Indeferido – Quando o benefício foi analisado, mas não foi concedido.

Como consultar o número do benefício do INSS com o CPF

Caso deseje consultar informações acerca do benefício, mas não tem o NB, é possível consultar com o CPF. Abaixo listamos as opções para fazer facilmente a consulta:

No endereço eletrônico do Meu INSS

A plataforma do Meu INSS tem vários serviços digitais e, através dele, é possível consultar o número do benefício, além de acessar o extrato do pagamento e muito mais. Conheça o passo a passo:

Entre no Meu INSS;

Clique no “Entrar com gov.br”;

Digite o CPF, assim como a senha para efetuar o login (se não tiver cadastro, deve fazer um);

Na tela principal aparecerá o benefício e o número.

Caso deseje consultar outro serviço, é só clicar em “Serviços”, selecionando o desejado.

No app Meu INSS

É possível consultar através do app Meu INSS, disponível para iOS e Android na loja de aplicativos do smartphone. Este é o passo a passo:

Entre no app, clicando em “Entrar com gov.br”;

Digite o CPF, assim como a senha para efetuar o login (se não tiver cadastro, deve fazer um);

Autorize a utilização dos dados pessoais;

Na tela principal aparecerá o benefício e o número.

Consultar o número na Central 135

É possível ainda consultar o número do benefício do INSS, bem como outras informações através da Central Telefônica do INSS. Para isso, é só ligar no 135. Saiba como:

Ligue no número 135, informando o CPF;

Confirme as informações por medida de segurança para a proteção dos dados, evitando, assim, as fraudes. Pronto! Com as confirmações, o atendente vai informar o número do benefício do INSS e quaisquer outras informações que queira saber.