ESTA é a mudança no PIX anunciada por Haddad que BENEFICIARÁ brasileiros; confira

Desde seu anúncio, o PIX tornou-se um sucesso entre os brasileiros. A facilidade nas transferências de dinheiro sem qualquer tipo de taxa, em tempo real, é tudo o que o povo queria, e precisava. Contudo, quem utiliza a ferramenta deve ficar atento: haverá mudanças em sua funcionalidade. E quem fez o anúncio foi Fernando Haddad (PT), Ministro da Fazenda.

Segundo um estudo da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o PIX é a forma de pagamento mais usada no território nacional. É muito mais do que TEC, DOC ou até mesmo o saque. Mas, para se ter uma ideia, houve um aumento de 800% na quantidade de cidadãos que fizeram aproximadamente 30 transferências rápidas como essas por mês. Por isso, como você verá na matéria de hoje do Notícias Concursos, todas as mudanças que porventura acontecerem na modalidade atingirão boa parte as pessoas.

Quais serão as mudanças feitas no PIX?

Fernando Haddad disse que no segundo semestre a funcionalidade já terá condições de ser utilizada nas operações e transações de crédito em todo o Brasil. Ele afirmou que não há nada fora da agenda do BC (Banco Central).

A alteração não é uma novidade exatamente, pois certos bancos já disponibilizam a modalidade para os seus clientes, tal como o Nubank e o PicPay. A mudança é que terá uma padronização em todo o país.

Mais alterações

Parece que 2023 será um bom ano para o PIX. Além da funcionalidade crédito, outras provavelmente ficarão disponíveis também. O PIX automático impactará o débito em conta dos pagamentos recorrentes. Além do mais, a transferência terá condições de ser feita por aproximação através da tecnologia NFC. As transações também poderão ser feitas entre as contas internacionais, com os países parceiros.

Há planos, em um futuro próximo, de que as transferências possam ser efetuadas de maneira offline. E, finalmente, estuda-se a possibilidade de colocar em prática o PIX garantido, uma forma de “parcelamento” das transações.