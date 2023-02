Esta é a Praia da Luz, a vila onde Madeleine McCann desapareceu em 2007

A Há alguns dias, veio à tona uma das notícias mais chocantes dos últimos anos. Uma jovem polonesa, de 21 anos, disse que poderia ser Madeleine McCannque desapareceu quando tinha quase quatro anos em 2007 durante as férias com a família no Algarve (Portugal), em Praia da Luz.

O caso ganhou manchetes em todo o mundo e envolveu dezenas de investigadores, um deles espanhol e que agora tem uma opinião sobre Júlia Faustina.

Marcado pelo desaparecimento da menina inglesa Madeleine Maddie McCann, os habitantes da cidade litorânea ainda carregam o peso daquele evento. “Todo mundo já teve o suficiente dessa história. Gostaríamos que tudo fosse esquecido.

A imagem deste lindo lugar foi manchada por este caso, o que é totalmente injusto”, disse um ex-soldado britânico de 68 anos a uma mídia local. “A Praia da Luz não merece isso, já chega de fake news, ” disse o escritor londrino David S. Jones, de 72 anos, que mora lá há 45 anos.

Assim será a Praia da Luz em 2023

A Praia da Luz é uma pequena vila piscatória situada no sul de Portugal, no Algarve, e apesar de ser famosa pelo ‘Caso Madeleine’, a verdade é que as suas praias estão entre as melhores do mundo.

Situada numa baía de areia e banhada pela oceano Atlântico por Ponta da Rocha Negraa Praia da Luz tem águas rasas e muito calmas, destino classificado como bom para ir com crianças.

Além disso, suas praias possuem bandeira azul, areia dourada e água gelada. Apesar de lotada no verão, não é tão lotada quanto as outras, principalmente no Mar Mediterrâneo. Destaca-se uma praia menor conhecida como Prainha, um local bem mais isolado e tranquilo.