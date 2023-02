Esta foi a reação de Neymar ao triunfo do PSG sobre o Marselha

Neymar pegou uma lesão em Paris Saint-Germainjogo de contra Lille na semana passada e perdeu o derby de domingo fora de casa Marselha.

Apesar de sua ausência, o PSG conseguiu uma vitória convincente por 3 a 0 fora de casa, aumentando a diferença para o segundo colocado Marselha para oito pontos.

A estrela brasileira foi às redes sociais após o jogo para provocar os torcedores adversários.

“Tudo está indo normalmente na França”, escreveu ele no Instagram para legendar uma foto de seus companheiros comemorando no vestiário após a vitória.

Lesão de Neymar

Como se temia, a entorse no tornozelo sofrida aos 51 minutos do PSGvitória de 4 a 3 sobre Lille é mais grave do que se pensava inicialmente.

“Novos exames realizados confirmam entorse de tornozelo de Neymar Jr., com lesões ligamentares. Nova avaliação será feita no início da próxima semana”, afirmou. PSG disse em um comunicado há uma semana.

A expectativa é que o clube divulgue um novo comunicado nos próximos dias para revelar se Neymar estará disponível em 8 de março para a segunda mão das oitavas de final da Liga dos Campeões contra Bayern de Munique.