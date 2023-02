ESTA nota de R$ 5 pode ser trocada HOJE por R$ 2 mil

Os colecionadores buscam constantemente pelas notas com erro de impressão, pois são raras. Entre elas, está a cédula de R$ 5 que, de acordo com os especialistas, pode chegar até R$ 2 mil no mercado.

Cédula rara de R$ 5

Como muitos já sabem, os colecionadores de notas raras são capazes de circular o mundo inteiro à procura de itens para completarem o seu acervo. Embora os mais buscados sejam os mais antigos, o fato de ter havido um erro na impressão pode tornar uma cédula rara, inclusive, por haver poucas unidades espalhadas.

A saber, durante os anos 90, era muito comum que cédulas com erros fossem retiradas de circulação pela Casa da Moeda. Entretanto, as notas impressas para reposição das cédulas com erro vinham com um asterisco na frente do número de série e é exatamente esse sinal que deve ser buscado.

Isso porque, no ano de 1994, cerca de 400 mil cédulas foram emitidas nos valores de R$ 5 e R$ 10 com esse símbolo. Em razão disso, as cédulas com asterisco se tornaram desejadas pelos especialistas. Assim, atualmente muitos colecionadores estão dispostos a pagarem até R$ 2 mil para ter essas notas com “erros”.

Moedas que podem valer R$ 7 mil

Além das notas, atualmente, os colecionadores estão em busca de algumas versões do modelo de R$ 1. Segundo informações oficiais, os especialistas podem comprar o item por até R$ 7 mil.

Dentre os modelos buscados, estão as confeccionadas no período em que o Brasil sediou as Olimpíadas em 2016. O Banco Central emitiu milhares de moedas comemorativas.

Contudo, é importante destacar que a primeira moeda está na praça desde 2012, que marca quando a bandeira foi entregue. No mais, ainda existem as moedas que simbolizam cada uma das 16 modalidades olímpicas ou paralímpicas.

Moedas de R$ 1 que podem valer até R$ 7 mil

Como mencionado, os colecionadores estão de olho nas moedas de R$ 1 criadas pelo Banco Central para homenagear as Olimpíadas do Rio. Todavia, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

De acordo com os colecionadores, a regra principal é: quanto mais antiga for a moeda mais cara e rara ela é. Segundo os meios digitais, como site e blogs, desses colecionadores, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar até R$ 7 mil.

No entanto, alguns numismáticos estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.