Estado da União: Biden diz ‘não há razão para não trabalharmos juntos neste novo Congresso’

Presidente Joe Biden está usando seu discurso do Estado da União na noite de terça-feira para pedir aos republicanos que trabalhem com ele para “terminar o trabalho” de reconstruir a economia e unir a nação enquanto ele busca superar o pessimismo no país e navegar pelas divisões políticas em Washington.

O discurso ocorre enquanto a nação luta para entender as confusas correntes cruzadas em casa e no exterior – incerteza econômica, uma guerra cansativa na Ucrânia, tensões crescentes com a China e muito mais – e avalia cautelosamente a aptidão de Biden para uma provável candidatura à reeleição.

O cenário para o discurso de Biden, tanto política quanto fisicamente, foi marcadamente diferente de um ano atrás, já que o controle republicano da Câmara apresentou a ele novos desafios. O presidente estava oferecendo uma avaliação tranqüilizadora da condição do país, em vez de apresentar propostas políticas espalhafatosas.

Legisladores, membros do Gabinete, juízes da Suprema Corte e o corpo diplomático se reuniram para o discurso anual quando medidas de segurança mais rígidas do que o normal retornaram em um vestígio da insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio.

Biden estava declarando que dois anos após o ataque ao Capitólio, a democracia americana estava “inflexível e ininterrupta”.

“A história da América é uma história de progresso e resiliência”, dizia ele, segundo trechos divulgados antecipadamente pela Casa Branca, destacando a criação recorde de empregos durante seu mandato, quando o país emergiu da pandemia de COVID-19.

Biden também apontou para áreas de progresso bipartidário em seus dois primeiros anos no cargo, inclusive na infraestrutura vital dos estados e na fabricação de alta tecnologia. E ele diz: “Não há razão para não trabalharmos juntos neste novo Congresso.”

“As pessoas nos enviaram uma mensagem clara. Lutar por lutar, poder pelo poder, conflito pelo conflito, não nos leva a lugar nenhum.” Biden está dizendo. “E essa sempre foi minha visão para o país: restaurar a alma da nação, reconstruir a espinha dorsal da América – a classe média – para unir o país.”

“Fomos enviados aqui para terminar o trabalho!”

O presidente está assumindo a tribuna da Câmara em um momento em que apenas um quarto dos adultos americanos dizem que as coisas no país estão indo na direção certa, de acordo com uma nova pesquisa da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Cerca de três quartos dizem que as coisas estão no caminho errado. E a maioria dos democratas não quer que Biden busque outro mandato.

Ele está enfrentando esses sentimentos de frente, dizem os assessores.

“Você se pergunta se ainda existe um caminho para você e seus filhos progredirem sem se afastar, eu entendo”, diz Biden. “É por isso que estamos construindo uma economia onde ninguém fica para trás. Os empregos estão voltando, o orgulho está voltando por causa das escolhas que fizemos nos últimos dois anos.”

Democrático robusto Nancy Pelosi foi substituído como presidente da Câmara pelo republicano Kevin McCarthy, e não ficou claro que tipo de recepção os republicanos inquietos na Câmara dariam ao presidente democrata.

Na segunda-feira, McCarthy prometeu ser “respeitoso” durante o discurso e, por sua vez, pediu a Biden que se abstivesse de usar a frase “republicanos extremistas do MAGA”, que o presidente empregou na campanha de 2022.

“Não vou rasgar o discurso, não vou jogar”, McCarthy disse a repórteres, uma referência à ação dramática de Pelosi após o discurso final do presidente Donald Trump sobre o Estado da União.

Sarah Huckabee Sanders, para entregar a resposta republicana

Governador do Arkansas Sarah Huckabee Sandersque ganhou destaque nacional como secretário de imprensa de Trump, deveria dar a resposta republicana ao discurso de Biden.

Ela deveria concentrar muitos de seus comentários em questões sociais, incluindo raça nos negócios e na educação e a alegada censura de conservadores nas grandes tecnologias.

“Enquanto você colhe as consequências de seus fracassos, o Biden administração parece mais interessada em fantasias acordadas do que na dura realidade que os americanos enfrentam todos os dias”, disse ela, de acordo com trechos divulgados por seu escritório. “A maioria dos americanos simplesmente quer viver suas vidas em liberdade e paz, mas estamos sob ataque em uma guerra cultural de esquerda que não começamos e nunca quisemos lutar.”

Com COVID 19com as restrições agora suspensas, a Casa Branca e os legisladores de ambos os partidos convidaram pessoas destinadas a transmitir mensagens políticas para casa com sua presença na câmara da Câmara. Os pais de Tire Nichols, que foi severamente espancado por policiais em Memphis e depois morreu, estão entre os que devem se sentar com a primeira-dama Jill Biden. Outros convidados de Biden incluem o astro do rock/humanitário Bono e o jovem de 26 anos que desarmou um atirador no tiroteio do mês passado em Monterey Park, Califórnia.

Membros do Congressional Black Caucus convidaram familiares dos envolvidos em incidentes policiais, enquanto tentavam pressionar por uma ação sobre a reforma policial após a morte de Nichols. A Casa Branca, antes do discurso, comparou a reforma da polícia com a redução da violência, sugerindo que dar à polícia melhores ferramentas de treinamento poderia levar a menos crimes em todo o país.

Biden garantiu que é creditado pelo pacote de infraestrutura

Biden está mudando de visão depois de passar seus primeiros dois anos pressionando por projetos de lei importantes, como o pacote bipartidário de infraestrutura, legislação para promover a manufatura de alta tecnologia e medidas climáticas. Com os republicanos agora no controle da Câmara, ele está voltando seu foco para implementar essas leis maciças e garantir que os eleitores lhe dêem crédito pelas melhorias.

A mudança é em grande parte por necessidade. O recém-empossado GOP está ansioso para desfazer muitas de suas conquistas e promete realizar uma série de investigações – incluindo a análise das recentes descobertas de documentos classificados de seu tempo como vice-presidente em sua casa e antigo escritório.

Ao mesmo tempo, Biden precisará encontrar uma maneira de trabalhar do outro lado do corredor para manter o governo financiado, aumentando o limite da dívida federal até este verão. Ele insistiu que não negociará o cumprimento das obrigações da dívida do país; Os republicanos também insistem que ele deve fazer concessões de gastos.

Na véspera do discurso do presidente, McCarthy desafiou Biden a ir à mesa de negociações com os republicanos da Câmara para cortar gastos como parte de um acordo para aumentar o teto da dívida.

“Devemos avançar para um orçamento equilibrado e insistir na responsabilidade genuína por cada dólar que gastamos”, disse McCarthy.

Embora as esperanças de bipartidarismo em larga escala sejam escassas, Biden estava reeditando seu apelo de 2022 para que o Congresso apoie sua “agenda de unidade” de ações para lidar com a epidemia de opioides, saúde mental, saúde dos veteranos e câncer. Ele deveria anunciar uma nova ação executiva e pedir aos legisladores que agissem para apoiar novas medidas para apoiar a pesquisa do câncer, atender às necessidades de moradia e suicídio entre veteranos, aumentar o acesso a cuidados de saúde mental e agir para reprimir ainda mais o tráfico mortal de fentanil.

O ano da Lei de Redução da Inflação

O casa branca disse que o presidente pediria a extensão do novo limite de preço de $ 35 por mês para insulina para pessoas em Medicare para todos no país. Ele também pressionaria o Congresso a quadruplicar o imposto de 1% sobre recompra de ações corporativas que foi promulgado no democratas‘ projeto de lei de clima e saúde passou no ano passado conhecido como a Lei de Redução da Inflação.

O discurso ocorre dias depois que Biden ordenou que os militares derrubassem um suposto balão espião chinês que voou descaradamente pelo país, cativando a nação e servindo como um lembrete das relações tensas entre as duas potências globais.

O endereço do ano passado ocorreu poucos dias depois Rússia lançou sua invasão de Ucrânia e muitos no Ocidente duvidaram da capacidade de Kyiv de resistir ao ataque. No ano passado, os EUA e outros aliados enviaram dezenas de bilhões de dólares em assistência militar e econômica para reforçar as defesas da Ucrânia. Agora, Biden deve defender – tanto em casa quanto no exterior – a manutenção dessa coalizão enquanto a guerra se arrasta.