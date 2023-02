Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e agora Qatar… quem manda na Premier League?

ADepois da Premier League, chegou o Fundo Soberano da Arábia Saudita (PIF) em outubro de 2021 e o consórcio americano liderado por Todd Boehly assumindo em Chelsea em maio de 2022, o Glazers estão se preparando para vender o Manchester United.

Uma das ofertas recebidas vem do Catar através Jassim bin Hamad Al Thanido banco QIB. Outros magnatas como Jim Ratcliffe (INEOS) também estão interessados ​​em uma aquisição da United. A oferta que será aceita pelo Glazers deve então passar no Teste de Proprietários e Diretores.

Por exemplo, o saudita PIF levou um ano para assumir a Newcastle em meio a protestos da Anistia Internacional por violação dos direitos humanos.

A situação pode se repetir agora, mas se derem sinal verde ao Catar, país do Golfo, que já controla Paris Saint-Germain através do QSI, mudaria o equilíbrio de poder na Premier League.

Apenas três clubes (Brighton, Brentford e Tottenham) têm proprietários ingleses e nove (Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Liverpool e Manchester United) são propriedade de investidores americanos.

No entanto, quatro dos últimos cinco títulos foram conquistados pelo Manchester City, que comanda a Premier League desde que o Abu Dhabi United Group, do Sheikh Mansour, comprou o clube em 2008.

Derby do Golfo em Manchester?

A rivalidade Qatar-EAU na Liga dos Campeões entre PSG e Cidade de Manchester se mudaria para Manchester e Inglaterra. Enquanto isso, os donos dos Estados Unidos serão convocados para enfrentar as três potências do Golfo (EAU, Catar e Arábia Saudita).

Inflaram o mercado e mudaram o futebol para sempre, redesenhando sua hierarquia e usando o Fair Play Financeiro como ferramenta para controlar seus gastos.

“Não acho que haja uma batalha orquestrada para controlar, influenciar ou exercer poder sobre o Premier pelos proprietários americanos ou pelos estados do Golfo”, disse. Simon ChadwickProfessor de Esportes e Economia Geopolítica na SKEMA Business School, disse ao MARCA.

“Não acho que seja deliberado ou estratégico. Há apenas um enorme capital econômico e político a ser obtido ao ser dono de um clube da Liga Inglesa e os investidores estão entrando nesta competição porque há muitas oportunidades de gerar renda em um produto comprovado e bem-sucedido” .

“É simples: há vários investidores americanos que se aproveitam da Premier League para obter benefícios econômicos e políticos.

“E, de certa forma, há influência do Estado sobre os donos da Arábia Saudita, Catar e Emirados porque está provado que eles buscam atingir fins políticos por meio de clubes europeus. Em certo sentido, há uma abordagem estratégica e deliberada em esses investimentos”.

o imã americano

Enquanto isso, o jornalista da ESPN analisa para o MARCA o ‘boom’ de propriedade americana que ocorreu na Premier League.

“Para muitos, é mais um investimento, já que contam com equipes mais profissionais”, Sino adicionado.

“O dono do Arsenal é também o dono do Denver Nuggets (NBA) e Los Angeles Rams (NFL). E os donos de Liverpool controlar o Boston Red Sox (MLB).

“O fato de que a cada ano há mais dinheiro no futebol europeu e os direitos de TV são muito atraentes para eles.

“Muitos americanos veem as ligas europeias, e principalmente o futebol inglês, como uma oportunidade de comprar um clube, investir e tentar ser promovido.

“É um sistema aberto, não como o americano, e se você conseguir subir, aumenta o valor da sua compra.

“Não vejo como uma batalha para controlar a Premier League. É mais um grande esforço para ganhar mais dinheiro.

“Há muitos ingleses que acreditam que o futebol inglês não lhes pertence mais e presumo que o governo esteja preocupado com o que está acontecendo. O futebol significa muito na Inglaterra e as consequências políticas podem ser um fator muito importante.”