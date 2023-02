ESTAS dicas vão te ajudar a aumentar o limite no Nubank! Confira

Quando o Nubank concede o seu cartão de crédito a um usuário, o limite liberado corresponde a uma análise minuciosa de crédito. Os requisitos avaliados costumam ser os hábitos de consumo e pagamentos de boletos e faturas do solicitante. Em razão disso, o crédito varia de cliente para cliente.

O mesmo vale para quando o usuário do roxinho solicitar a ampliação do limite. Embora seja possível indicar um valor para margem e o motivo, a fintech realizará uma nova avaliação para verificar se o ajuste é viável naquele momento. Contudo, é possível acompanhar o procedimento pelo aplicativo.

Limite Nubank

O limite do cartão de crédito do Nubank é determinado conforme a avaliação do algoritmo do banco digital, que é constantemente alimentado com novas informações.

“Buscamos sempre mais dados de mercado para nos ajudar a tomar decisões melhores para o perfil de cada cliente – e, com frequência, fazemos novas análises na nossa base para dar aumentos de limites proativos, por exemplo”, diz o banco.

Assim, a partir do momento que alguém é aprovado para ter o cartão Nubank, uma projeção de gastos é realizada, com análises de risco, perfil do solicitante, histórico financeiro, score, entre outros.

“Esse processo é feito por um algoritmo – um sistema automatizado que analisa todos esses dados e estabelece um limite inicial”.

Como pedir aumento do limite no Nubank?

Aqueles que receberam um limite baixo no roxinho podem solicitar um aumento pelo próprio aplicativo do Nubank. Confira o passo a passo:

Abra o aplicativo e vá na parte de cartão de crédito; Procure pela opção “Ajustar limite”; Selecione “Pedir aumento”; Digite o valor que você gostaria de ter como limite; Indique o motivo pelo aumento de crédito.

8 dicas infalíveis para aumentar o limite do Nubank

Veja a lista a seguir:

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank;

Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Por fim, outra recomendação super importante é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Isso porque, a negativação faz com que o score de crédito caia rapidamente, o que consequentemente diminue as chances de conquista de um limite maior.