ESTAS são as melhores DICAS para não errar na hora de FINANCIAR IMÓVEL

Para você, este é o momento de ter a sua casa própria? Quantas vezes você já verificou o orçamento para saber as possibilidades de comprar a casa dos sonhos? A questão é que a maior parte dos brasileiros só têm como pagar por isso se financiar imóvel.

Como você verá na matéria desta terça-feira (21) do Notícias Concursos, esse é um grande passo. Isso porque, financiar imóvel, envolve juros, prazos longos, entre muitos outros detalhes. Por isso é importante saber as melhores dicas para não pecar na hora de ter a sua casa própria.

Alugar ou comprar?

De vez em quando aparecem especialistas defendendo o aluguel como algo vantajoso, mais do que a compra. Caso você tenha essa dúvida, saiba que isso depende de vários fatores. É importante considerar planos, carreira, objetivos e planejamento financeiro.

Isso é muito particular, pois para alguns, a casa própria significa segurança. Para outros, alugar combina mais com o estilo de vida, já que precisa se mudar bastante por conta de trabalho ou outro motivo. Independentemente de qualquer coisa, planejar as finanças é essencial. No caso de financiamentos imobiliários, isso começa muito antes da assinatura do contrato.

Quem pode financiar imóvel?

Primeiramente, para financiar um imóvel é preciso atender a todos os critérios exigidos pelos bancos para essa forma de transação. Por exemplo, na CEF (Caixa Econômica Federal), pode financiar imóveis quem:

Não tem o nome sujo;

Não tem pendências com a Previdência Social nem com o Fisco;

Tem mais de 18 anos ou é um menor emancipado, tendo 16 anos, no mínimo;

Tem a renda equivalente ao necessário para o financiamento;

É brasileiro nato, estrangeiro com o visto permanente ou naturalizado.

Se você não se encaixa nas condições descritas acima, pode ir se planejando para ter as coisas em ordem futuramente. Esse planejamento envolve pesquisa dos imóveis, salários, entre outros itens.

O que considerar antes do financiamento imobiliário?

Antes de financiar imóvel, é importante fazer uma boa pesquisar, bem como uma avaliação mais detalhada das documentações do imóvel. Veja se o pagamento dos impostos está em dia, se as certidões de regularidade do imóvel estão ok e se o vendedor não tem pendências.

Por vezes, o indivíduo escolhe uma casa, procura um banco para financiar e, quando percebe, as condições do imóvel ou do vendedor são inadequadas. Então, não é possível obter o crédito imobiliário.

Além do mais, deve-se pesquisar bem onde se fará o financiamento, pois cada uma das instituições oferece tipos diversos de condições. Isso inclui prazos, tempo de contrato, valor financiado, entre outras questões.

Comumente, o financiamento incluirá regras como pagamento mensal de juros, antecipação de parcelas e multas por atraso. Isso sem contar com as consequências da não quitação. Mas, existem empresas que têm seguros para casos de imprevistos.

Uma das coisas mais importantes é o CET (Custo Efetivo Total). Além dos juros, existem mais cobranças que podem passar despercebidas. No pacote entra o IOF, a Tarifa de Abertura de Cadastro, taxa administrativa, seguros e demais cobranças.

Às vezes, focamos apenas nos juros e na parcela. Mas, é importante verificar além dessas duas coisas se quiser ter a certeza das boas condições em assumir tal compromisso financeiro. Por isso é interessante comparar as condições dos bancos fazendo simulações. Dessa forma, se a parcela couber no seu orçamento e tudo estiver dentro das suas condições, pode pensar em fechar o negócio.

É bom ressaltar que financiar imóvel tem as regras específicas. Portanto, leia atentamente o contrato para saber como essas condições funcionam. Assim, evitará surpresas desagradáveis ao longo do tempo.