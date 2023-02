ESTE é o método MAIS fácil de consultar a situação cadastral do CPF; confira

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é uma espécie de banco de dados gerido pela Receita Federal brasileira. Por lá são encontradas as informações mais diversas sobre os cidadãos do país. Esse cadastro é fundamental para acessar qualquer tipo de serviço tanto em locais públicos quanto privados. Por isso, é importante aprender a consultar a situação cadastral do CPF na matéria desta quarta-feira (22) com o Notícias Concursos.

Se você está querendo ver a situação cadastral do CPF, saiba que tem como descobrir com uma simples checagem que vamos te ensinar. Isso é fundamental para conseguir tirar passaporte e viajar para fora do país, para tomar posse em concurso público, entre outras coisas.

Importância de consultar situação cadastral do CPF

O CPF, junto com o RG, compõe os documentos básicos que toda pessoa precisa ter. Para qualquer tipo de serviço ou atendimento, esses documentos são solicitados: desde abertura de contas em bancos até ao atendimento médico.

Assim, estar com o seu documento em dia é muito importante para evitar dores de cabeça. Para isso, o Governo Federal dispõe de um site onde o cidadão pode colocar suas informações e obter um certificado de que está com sua situação regular.

Não estar com a documentação em dia pode te privar de receber diversos benefícios e serviços. Portanto, regularmente, cheque sua condição no site, e caso apareça alguma pendência, resolva o quanto antes para não ser pego de surpresa, dessa forma, evitando problemas maiores.

Problemas que podem estar vinculados a um CPF

Se o seu CPF está regular, você não tem nenhum problema a ser resolvido. O próprio site gera uma certificação desse status. Se aparecer para você o status “pendente de regularização” você precisa ver se não está devendo alguma declaração de Imposto de Renda nos últimos 5 anos.

CPF suspenso – Aparece quando há algum problema referente ao cadastro, ou ele está incompleto, ou com algum erro. Então, é preciso ver qual informação está faltando e regularizar a situação;

CPF cancelado – Acontece quando tem que haver a desativação devido a roubo/perda ou por alguma razão judicial;

CPF de pessoa falecida – É quando o documento tem a sua desativação efetiva após a morte do titular.

A situação cadastral do CPF pode ser checada no endereço eletrônico da Receita Federal. Assim, aparecendo qualquer pendência, é necessário entrar em contato com o órgão para saber quais serão os procedimentos específicos necessários a situação.