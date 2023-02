ESTE é o problema da sua conta de luz ALTA: veja como economizar

Economizar é sempre bom, ainda mais com a crise econômica que o país vem enfrentando desde a pandemia. O levantamento financeiro das famílias brasileiras revela resultados negativos. Por exemplo, 4 entre 10 cidadãos já começou 2023 devendo determinada quantia, especialmente devido à conta de luz.

Dessa forma, quem quer economizar, deve ficar atento aos inúmeros gastos que se tem em casa. Isso porque alguns podem sofrer uma grande redução com simples ações, tal como acontece com a conta de luz. Mas, quais são essas atitudes que podem ser cruciais para pagar menos no fim do mês? Fique tranquilo, pois o Notícias Concursos, na matéria deste domingo (12) mostrará em detalhes.

Quem é o vilão da conta de luz?

Na verdade, não é “o vilão”, mas sim, “os vilões”. E um dos principais é o ar-condicionado, que puxa bastante energia, mesmo sendo a versão econômica.

Outro eletrodoméstico popular, mas “gastador” é o chuveiro. A televisão não fica de fora, nem o video-game, que tem grande consumo energético. Contudo, não se deve esquecer os outros vilões, que são:

Fogão elétrico;

Aspirador de pó;

Máquina de lavar roupa;

Ferro de passar roupa;

Forno de micro-ondas;

Secadora de roupas;

Torneira elétrica;

Forno elétrico.

Como economizar no fim do mês?

A primeira coisa a se fazer para economizar na eletricidade é investir nos eletrodomésticos que tenham um melhor potencial energético. Para isso, antes da aquisição, é preciso verificar a classe da eficiência energética.

Todos os eletrodomésticos devem ter uma ficha ou um adesivo descrevendo qual é essa eficiência. Assim, para melhor entendimento, saiba que ela se divide por níveis: do A até E. O A tem ótima eficiência, ao passo que o E, tem pouca. Isso quer dizer que quanto mais perto do E, mais energia elétrica o produto gastará.

Mais uma dica valiosa é retirar todos os aparelhos possíveis da tomada, caso não estejam sendo usados. Por exemplo, a televisão, se estiver na tomada, mesmo desligada, gasta energia. Esse tipo de consumo é conhecido como o “consumo fantasma”. Além do mais, tomar banhos rápidos, com água mais fria, contribui também para a economia.

Tarifa Social de Energia Elétrica

O Governo Federal criou um programa destinado às famílias registradas no CadÚnico que atendem a todas as normas requisitadas. Aqueles que participam da Tarifa Social de Energia Elétrica recebem descontos na conta de luz e, em certos casos, recebem a isenção completa.

O cadastro da família acontece automaticamente quando o direito é identificado pelo sistema. Mas, para o conhecimento de todos, os requisitos são:

Idade mínima – 65 anos;

Renda familiar – 1/2 salário-mínimo per capita por mês;

Receber o benefício do BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada) ou ser deficiente;

Ter renda bruta de três salários-mínimos, no máximo, se algum membro tiver deficiência ou doença grave onde precise usar permanentemente aparelhos elétricos para tratamento.