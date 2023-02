ESTE é o VALOR que as famílias brasileiras RECEBERÃO do Governo para comprar o botijão de gás

O Auxílio Gás está com um novo calendário, e conta com uma surpresa boa para aproximadamente 5,9 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O programa social foi criado em 2021 para ajudar os cidadãos carentes na aquisição do botijão de gás, item que geralmente compromete o orçamento daqueles que são mais pobres.

De início, a legislação que criou este programa social estabelecia os repasses de dois em dois meses, sendo estes equivalentes a 50% do valor nacional médio do botijão de gás de 13 quilos. Mas, o Governo passou para 100% logo quando faltava pouco para as eleições no ano passado. Então, quanto os brasileiros receberão pelo calendário divulgado para este mês? É o que o Notícias Concursos mostrará na matéria desta segunda-feira (13).

Valor repassado para os brasileiros para compra do botijão de gás surpreende a todos

O repasse de 100% do valor médio do gás de cozinha teria validade apenas até o mês de dezembro de 2022, contudo, Lula resolveu estender essa validade. Então, o pagamento integral será creditado aos beneficiários até o final do ano. Dessa forma, as famílias continuarão recebendo o Auxílio Gás bimestralmente, sem desconto algum.

ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) apurou um custo médio nacional para o botijão de gás de cozinha de 13 kg. O preço alcançou o patamar de R$ 110,23 no Brasil entre o mês de agosto de 2022 até o mês fevereiro de 2023. A saber, o levantamento que define o quanto será creditado no vale-gás considera as referências apuradas nos últimos seis meses.

No entanto, o Governo arredondou para R$ 112,00 o valor que será pago em fevereiro, o mesmo que foi liberado no mês de dezembro. Ou seja, o crédito do programa social está, mais uma vez, acima do que foi apurado nas revendedoras brasileiras pela ANP.

Quem recebe o Auxílio Gás

Para estar apto a receber o vale-gás, será preciso cumprir algumas exigências, como:

Ser inscrito no CadÚnico para participar dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ter renda familiar per capita mensal de até 1/2 salário-mínimo vigente;

Morar na mesma residência que alguém beneficiado pelo BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Mulheres que são chefes de família, bem como as vítimas da violência doméstica que estão em monitoramento das medidas protetivas, têm prioridade em receber o benefício. Seu cadastro é feito pelo Governo através do convênio feito com o Conselho Nacional de Justiça.

Calendário fevereiro do benefício para a compra do botijão de gás

O pagamento acontecerá nos mesmos dias em que o valor do Bolsa Família será creditado. A seleção acontece conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Veja o calendário abaixo:

1 – 13 de fevereiro;

2 – 14 de fevereiro;

3 – 15 de fevereiro;

4 – 16 de fevereiro;

5 – 17 de fevereiro;

6 – 22 de fevereiro;

7 – 23 de fevereiro;

8 – 24 de fevereiro;

9 – 27 de fevereiro;

0 – 28 de fevereiro.

Como saber se tem direito ao benefício?

É possível fazer a consultar da situação do Auxílio Gás através do app Auxílio Brasil, app Caixa Tem, assim como pelo Atendimento CAIXA no telefone número 111. Dessa forma, caso haja alguma dúvida com relação ao cadastro no programa social e recebimento do valor para a compra do botijão de gás, o beneficiário terá que contatar o Ministério da Cidadania no telefone número 121.