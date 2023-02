ESTE é o VALOR que você vai receber do abono salarial em 2023

Amanhã (15) iniciará uma rodada nova de pagamento do abono salarial. O PIS/Pasep são uma garantia do repasse de, no máximo, um salário-mínimo vigente por trabalhador de iniciativa privada ou pública que cumprir todos os requisitos estabelecidos.

O valor creditado do abono salarial, entretanto, não é igual para todos os trabalhadores aptos ao recebimento. Ele depende de quantos meses o profissional laborou com a carteira assinada. Na matéria desta terça-feira (14) do Notícias Concursos você verá que, para determinar a quantia repassada, o cidadão precisará atender aos requisitos dentro do ano considerado base para a apuração.

Quanto será o repasse do abono salarial em 2023?

Em 2023, o repasse contemplará quem trabalhou formalmente no ano de 2021,uma vez que o calendário se mantém atrasado desde que começou a pandemia. Portanto, aqueles que exerceram atividades laborais no ano de 2022 terão que aguardar até 2024.

O PIS/Pasep equivale a 1/12 do salário-mínimo vigente por cada mês trabalhado. Assim sendo, quem laborou somente trinta dias recebe R$ 108,50, e assim acontece sucessivamente. Ademais, quem atuou por um ano inteiro receberá o valor total de R$ 1.302,00.

Confira abaixo a quantidade de meses x o valor a receber do abono:

1 – R$ 108,50;

2 – R$217,00;

3 – R$ 325,50;

4 – R$ 434,00;

5 – R$ 542,50;

6 – R$ 651,00;

7 – R$ 759,50;

8 – R$ 868,00;

9 – R$ 976,50;

10 – R$ 1.085,00;

11 – R$ 1.193,50;

12 – R$ 1.302,00.

Regras para o recebimento do valor

O trabalhador com carteira assinada precisa se enquadrar em quatro regras se quiser receber o valor do abono salarial:

Ter o registro no Pasep ou no PIS há, no mínimo, cinco anos. Estar com as informações pessoais corretas no e-Social ou na RAIS. Ter trabalhado por, no mínimo, trinta dias, sejam consecutivos ou não, dentro do ano-base. Ter ganho, na média, no máximo, dois salários-mínimos por mês no período vigente.

Calendário completo do PIS/Pasep

A CEF (Caixa Econômica Federal) é a responsável pelo pagamento do PIS dos colaboradores da iniciativa privada de acordo com o mês do seu nascimento. Ademais, o BB (Banco do Brasil) é quem faz os repasses dos servidores públicos de acordo com o dígito final da inscrição no Pasep. Assim, veja as datas do pagamento:

PIS

Janeiro – 15/02/2023;

Fevereiro – 15/02/2023;

Março – 15/03/2023;

Abril – 15/03/2023;

Maio – 17/04/2023;

Junho – 17/04/2023;

Julho – 15/05/2023;

Agosto – 15/05/2023;

Setembro – 15/06/2023;

Outubro – 15/06/2023;

Novembro – 17/07/2023;

Dezembro – 17/07/2023.

Pasep

0 – 15/02/2023;

1 – 15/03/2023;

2 – 17/04/2023;

3 – 17/04/2023;

4 – 15/05/2023;

5 – 15/05/2023;

6 – 15/06/2023;

7 – 15/06/2023;

8 – 17/07/2023;

9 – 17/07/2023.

Cidadãos não sacaram o abono de 2020

O abono salarial, pago em 2022, se referia ao ano-base de 2020. Este, por mais incrível que pareça, não foi retirado por cerca de 399.975 cidadãos. O valor total que ainda está disponível é de R$ 357,94 milhões. Da quantidade total de funcionários, 120.947 não resgataram R$ 100,54 milhões do benefício do PIS, assim como 279.028 cidadãos não resgataram R$ 257,39 milhões do benefício do Pasep. O Ministério do Trabalho divulgou que os cidadãos que não sacaram o dinheiro do ano-base 2020 terão a oportunidade de solicitar o resgate a partir do dia 15 de fevereiro. Amanhã começam os pagamentos do calendário de 2021, portanto, todos devem ficar atento para não perder o prazo.

Prazo para saque do PIS/Pasep

A saber, o prazo determinado para a retirada do dinheiro referente ao abono salarial finaliza em 28 de dezembro. Então, se você deseja consultar se tem direito, quanto receberá ou obter qualquer outra informação sobre o PIS/Pasep, basta acessar o app da Carteira de Trabalho Digital. Esse aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android. Se preferir, é só ligar para o número de telefone da Central Alô Trabalhador que é o número 158.