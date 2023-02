Estes foram os 10 artistas que mais ganharam no mundo em 2022, segundo a Forbes

FA revista orbes acaba de listar os 10 artistas que mais ganharam em todo o mundo em 2022 e apenas uma mulher entrou na lista, com artistas musicais ocupando a maioria dos lugares da lista.

Cineastas e criadores de TV também se juntam à lista que conseguiu arrecadar mais de $ 1,35 bilhão de dólares durante os 12 meses do ano.

10.- Bad Bunny / $ 88 milhões

O cantor e rapper porto-riquenho fez duas turnês mundiais com “El Ultimo Tour del Mundo” e “World’s Hottest Tour”, vendendo mais de $ 400 milhões em bilheteria.

Ele tem acordos de endosso com Adidas, Cheetos e Corona, entre muitos outros.

9.- Taylor Swift / $ 92 milhões

Acho que ocupar todos os 10 primeiros lugares na lista Billboard Hot 100 com o lançamento de um único álbum mostra que Taylor Swift teve um ótimo ano financeiro, apesar de a maior parte de seus ganhos ter sido impulsionada por suas canções lançadas anteriormente.

Ela é a única mulher a aparecer na lista dos 10 artistas mais bem pagos este ano.

8.- James Cameron / $ 95 milhões

O lançamento de James Cameron do filme “Avatar: The Way of Water” no final do ano rendeu a ele pelo menos US$ 95 milhões, continuando seu legado como um dos diretores mais lucrativos e lucrativos de todos os tempos.

7.- Os Rolling Stones / $ 98 milhões

A lendária banda de rock liderada por Mick Jagger e Keith Richards, The Rolling Stones, fez uma turnê européia no ano passado que arrecadou mais de US$ 8,5 milhões por noite, tocando em 15 cidades durante a turnê “Sixty” pelo continente.

6.- Brad Pitt / $ 100 milhões

Brad Pitt apareceu em três filmes no ano passado: “Trem-bala”, “Babilônia” e “A Cidade Perdida”.

Ele também ganhou mais de nove dígitos graças ao seu acordo de venda da maior parte de sua produtora, a Plan B Entertainment.

5.- James L. Brooks e Matt Groening / $ 105 milhões

Mesmo depois de ter mais de 25 temporadas, “Os Simpsons” continuam a ser um item básico na TV americana e um programa obrigatório para todas as gerações.

Matt Groening e James L. Brooks, os criadores do programa de comédia de TV de sucesso, ganharam pelo menos $ 100 milhões em 2022, já que a Forbes relatou que a transição de “Os Simpsons” para o Disney + dá a eles $ 105 milhões de dólares a cada ano.

4.- Trey Parker e Matt Stone / $ 160 milhões

Os dois criadores de “South Park” fecharam um contrato de US$ 160 milhões para o programa assinar com a Paramount + em 2021, com o acordo totalizando US$ 935 milhões nos seis anos seguintes, que inclui 14 filmes exclusivos e originais de “South Park” ao longo que vão para a plataforma.

3.- Tyler Perry / $ 175 milhões

Tyler Perry é um escritor, ator, diretor e produtor que possui vários backlots em Atlanta e projetos criados para a BET e é a celebridade mais rica desta lista, sendo o único bilionário também.

2.- Sting / $ 210 milhões

Sting e The Police venderam seu catálogo de músicas para a Universal Music Group no ano passado, com Sting saindo com US$ 210 milhões após as taxas da venda.

1.- Gênesis / $ 230 milhões

Phil Collins e seus companheiros de banda no Genesis venderam o direito de uma parte de seu catálogo de músicas para o Concord Music Group há alguns meses por $ 300 milhões de dólares, que incluía o hit de Phil Collins “In the Air Tonight” entre muitos outros sucessos.