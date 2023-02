Estrela da NASCAR, Kyle Busch diz que foi detido no México por arma de fogo e pede desculpas

estrela da NASCAR Kyle Busch diz que foi detido pelas autoridades no México no mês passado… depois que ele disse que encontraram uma arma em sua bolsa em um aeroporto.

Busch disse que tudo aconteceu após o término de suas férias com sua esposa, samantha no final de janeiro.

“Quando foi descoberto, cooperei totalmente com as autoridades, aceitei as penalidades e voltei para a Carolina do Norte.”