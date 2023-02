Estrelas da NBA homenageiam LeBron: comentário de Curry, quatro fotos de Doncic…

Lebron James alcançou algo inatingível para meros mortais, batendo Kareem Abdul-Jabbar38.387 pontos e torne-se o NBAartilheiro de todos os tempos.

Mais um passo na lenda, atingindo recordes que duraram quase meio século e que pareciam ser a herança do impossível.

Isso o torna uma lenda das lendas, algo que na NBA é apreciado, valorizado e colocado em um lugar de máxima importância na melhor liga de basquete do mundo.

Rivais prestam homenagem

“Parabéns, LeBron, coisas lendárias aí”, observou Stephen Currygrande rival de LeBron em inúmeras finais entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers.

Outro concorrente, também no Ocidente, é Luka Doncic.

Deu-lhe apenas um “parabéns”, mas acompanhou as felicitações com cinco fotos diferentes dos seus jogos ao longo da carreira do esloveno no Dallas Mavericks, a máxima expressão de respeito.

Respeito por LeBron vai de rivais a companheiros

“É um orgulho e um prazer fazer parte de uma situação tão lendária”, confessou Darvin Ham, técnico do Lakers.

Em Los Angeles, LeBron está vivendo o dia do herói nacional.

“LeBron Raymone James Sr, artilheiro de todos os tempos”, comentou Pau Gasollenda da franquia e do basquete espanhol, em sua conta no Twitter.

Todos, inclusive os times em que LeBron jogou, Miami, Cleveland e os próprios ouro e roxo, estão maravilhados.

Dwyane Wadeum de seus melhores parceiros, estava na quadra em Los Angeles com a dona do time, Jeanie Buss, enquanto Carmelo Anthonyrival de geração de LeBron desde sua chegada à NBA, juntou-se aos parabéns.

“Família para sempre. Você é demais, meu irmão”, comentou.

“Inacreditável”, disse Dirk Nowitzki.

“A palavra geracional nem consegue explicar você”, disse o novo All-Star Tyrese Haliburton.

Outros, como Fred Van Vleet, foram mais diretos, postando apenas o emoticon de uma cabra, como o melhor de todos os tempos.