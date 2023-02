Estrelas nevadas praticando esportes de inverno … Pronto, pronto, neve!

Com o rio atmosférico rolando bem sobre Hollywood – e deixando um brilho gelado na região oeste – essas estrelas geladas se encarregaram de mostrar suas habilidades de inverno e destruir alguns gnar!

Do esqui ao snowmobile, não há esporte de inverno que essas estrelas não tenham evitado … Kim Kardashian e filha noroeste preparado para bater as encostas com uma sessão de fotos de teleférico, enquanto chaves de Alicia colocá-la de volta, esquiando pela primeira vez e David Beckham levou suas habilidades atléticas (e boa aparência) direto para a montanha!