Estudar Filosofia com séries? É possível sim!

Estudar Filosofia com séries: confira as opções que separamos para você

Questões de filosofia são cobradas em diversas provas, com um grande destaque para os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar a estudar da melhor forma possível, separamos algumas séries que abordam importantes assuntos da filosofia que podem estar presentes nas suas provas. Vamos conferir!

Séries para estudar Filosofia: The Handmaid’s Tale

A série, conhecida como “O Conto da Aia” em português é muito conhecida e está disponível em diversas plataformas de streaming.

Os episódios aconteceram em um futuro distópico e exploram diversos temas da filosofia. Você pode, por exemplo, revisar as ideias sobre gênero da filósofa Simone de Beauvoir. Ainda, temas como a ética e os limites da religião na política, discutidos pelos filósofos iluministas, também estão presentes na série.

Séries para estudar Filosofia: The Good Place

Nessa série, Eleanor Shellstrop morre e é enviada ao chamado Lugar Bom, um local em que vivem as pessoas “boas”.

The Good Place é uma série que pode ser utilizada em argumentos dos mais variados temas de redação e que provoca reflexões sobre diversos temas da filosofia, como a ética, a discussão sobre a existência da vida após a morte, a busca pelo conhecimento e a diversidade.

Séries para estudar Filosofia: Black Mirror

Black Mirror é uma das produções mais conhecidas da Netflix. O seriado retrata, ao longo dos seus diversos episódios, mundos distópicos.

Todos os episódios da série trazem reflexões sobre os mais variados temas da filosofia. Porém, os mais evidentes são a indústria cultural e a cultura de massa, ideias dos filósofos da Escola de Frankfurt.

O episódio White Christmas, por exemplo, traz reflexões sobre a atual “cultura cancelamento” e os limites da ética humana, discutidos por Aristóteles e Maquiavel.