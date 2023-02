Etapas rápidas para alterar o endereço de cobrança na Amazon (2023)

As compras online tornaram nossas vidas muito mais fáceis e convenientes. Você pode navegar pelo catálogo online, consultar o preço, comparar os produtos e comprar o que precisa. O produto que você compra online será entregue no seu endereço sem burocracia. Ao fazer compras na Amazon, você será solicitado a inserir seu endereço de cobrança e entrega para uma compra bem-sucedida; sem esses dois, você não conseguirá fazer seu pedido.

Muitas pessoas estão confusas sobre qual é o endereço de cobrança e de entrega e que diferença faz se ambos forem iguais ou separados. Por causa disso, muitas pessoas definem o endereço de cobrança errado ao fazer compras na Amazon. Se você definiu o endereço de cobrança errado ou mudou para um local diferente e deseja alterar seu endereço de cobrança na Amazon, este artigo o guiará sobre como fazer isso.

Como alterar o endereço de cobrança na Amazon

O endereço de cobrança é o endereço para o qual o produto é cobrado. Isso pode ser diferente do seu endereço de entrega, mas, por padrão, a Amazon manterá seu endereço de cobrança igual ao seu endereço de entrega. Se você deseja alterar seu endereço de cobrança, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

No aplicativo da Amazon

Abra o Amazonas app e verifique se você está conectado à sua conta.

Toque no Cardápio ícone no canto inferior direito.

Aqui, toque no Conta opção.

No Conta seção, toque em Mais opções de pagamento.

Toque no Editar botão sob seu cartão ou sua carteira.

Em seguida, toque no seu endereço de cobrança.

Você será solicitado a selecionar um endereço de cobrança; selecione o endereço e toque em Use esse endereço .

Se você deseja adicionar um novo endereço de cobrança, toque em Adicionar um endereço .

Você será solicitado a inserir seu endereço de cobrança. Feito isso, toque em Use esse endereço .

No site da Amazon

Dirija-se ao site da Amazon clicando neste link e entrando em sua conta.

Clique no nome da sua conta no canto superior direito.

Agora, clique em Opções de pagamento aqui.

Você verá seus cartões salvos aqui, clique no cartão para o qual deseja alterar o endereço de cobrança e clique em Editar .

Clique no Mudar botão sob o Endereço de Cobrança na tela pop-up.

Em seguida, selecione o endereço que deseja manter como endereço de cobrança e clique em Use esse endereço .

Para adicionar um novo endereço de cobrança, clique em Adicionar um endereço .

Agora, insira os detalhes da sua conta e clique em Use esse endereço .

Como alterar o endereço de entrega na Amazon

O endereço de entrega é o endereço para onde seus produtos são enviados. Se você deseja alterar seu endereço de entrega na Amazon, siga as etapas abaixo:

No aplicativo da Amazon

Abra o Amazonas aplicativo e toque no Cardápio ícone no canto inferior direito.

Aqui, clique em Conta no fundo.

Agora, toque no Seus endereços opção.

Toque no Editar botão abaixo do endereço que você deseja editar.

Faça alterações no endereço e toque em Salvar alterações.

Se você deseja adicionar um novo endereço, toque em Adicione um novo endereço opção.

Agora, insira todas as informações de endereço solicitadas e toque em Salvar alterações.

No site da Amazon

Abra o site da Amazon clicando neste link. Verifique se você está conectado à sua conta.

Clique no nome da sua conta no canto superior direito da página inicial da Amazon.

Agora, clique no Seu endereço opção.

Clique no Editar botão para o endereço que você deseja alterar.

Faça as edições que desejar e, em seguida, clique no botão Salvar alterações botão.

Para adicionar um novo endereço de entrega, clique em Adicionar endereço e siga as instruções na tela.

Observação: Você não pode editar seu endereço padrão na Amazon. Se quiser fazer alterações em seu endereço padrão, você terá que definir outro endereço como endereço padrão, fazer alterações no endereço antigo e, em seguida, defini-lo como endereço padrão.

Palavras Finais

Este artigo discute como você pode alterar seu endereço de cobrança e entrega na Amazon. Endereço de entrega e endereço de cobrança são duas coisas diferentes, mas, por padrão, seu endereço de entrega é o seu endereço de cobrança ao fazer compras na Amazon. Se você quiser fazer alterações em seu endereço de entrega e endereço de cobrança na Amazon, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

perguntas frequentes

O endereço de cobrança e o endereço de entrega podem ser diferentes na Amazon?

Sim, ambos os endereços podem ser diferentes se você quiser. Se você quiser mantê-los iguais, pode fazê-lo dessa maneira. Mesmo que o endereço de cobrança seja diferente do endereço de entrega, não importa; o endereço de cobrança é onde seu produto é cobrado, enquanto o endereço de entrega é onde seu produto é enviado.

Podemos alterar o nome de cobrança na Amazon?

Sim, você tem a opção de alterar seu nome de cobrança na Amazon. Você pode alterar tudo sobre o endereço de cobrança, incluindo e-mail, número de telefone, nome e endereço.

E se o endereço de cobrança estiver errado na Amazon?

Se a morada de faturação estiver errada e não tiver efetuado a encomenda, pode alterá-la previamente; as etapas já foram discutidas acima. No entanto, se o pedido for feito e o endereço de cobrança estiver errado, você terá que entrar em contato com o suporte ao cliente da Amazon para atualizar seu endereço correto.

