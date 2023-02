Etiqueta do Casino – Como se comportar em um cassino real?

Uma das coisas que mais assombram as pessoas em geral é o sentimento de não pertencer a algum grupo, ou o de ser malquisto em um determinado círculo ou ambiente social. Obviamente uma pessoa tem mais chances de ser “aceito” e não passar por tais situações uma vez que sabe se portar bem em tais ambientes.

Um ótimo exemplo de um ambiente são os cassinos em geral. Botamos no plural exatamente pois há uma certa diferença entre os cassinos online e os cassinos físicos. Infelizmente, o último não é permitido no Brasil. Porém, é possível ter muita diversão em um cassino online hoje em dia mesmo que você esteja morando no país, pois a regulação não menciona a modalidade, fazendo com que a prática não seja proibida.

Porém, digamos que você embarca em um cruzeiro, ou até mesmo consegue ir para Vegas, para noites de diversão e jogos pelos cassinos de lá. Como se portar para não chamar atenção de uma maneira negativa, e sim, positiva? Separamos algumas dicas que certamente vão te ajudar durante a sua experiência em um cassino. Por isso, fique confortável, e leia com atenção até o final nesse artigo que promete ser quase como uma aula de etiqueta em um cassino. Sem mais delongas, vamos lá!

Deixe seu celular de lado enquanto joga

Sim, obviamente que você vai tirar fotos, e até gravar vídeos do ambiente incrível do cassino em que você estiver. Porém, uma regra básica é: deixe o seu celular de lado, especialmente quando estiver jogando contra outras pessoas, ou em jogos que envolvam mais pessoas.

Tal fato, como o de tirar o seu celular e começar a gravar tudo o que vê, pode ser até mesmo simplesmente proibido por si só pelas regras do cassino, portanto, evite constrangimentos e tenha isso em mente.

Seja educado e amigável em qualquer situação

Sim, e isso significa na vitória e principalmente na derrota. Os colaboradores do cassino não tem culpa de uma eventual derrota, que pode sim, deixar um sentimento amargo, mas que eles não tem culpa. Saber se controlar, ter autocontrole, e manter uma postura amigável é crucial em um ambiente de cassino.

Porém, precisamos fazer um adendo na parte do “seja amigável”, pois esta palavra tem uma conotação diferente no Brasil e na maioria dos outros países estrangeiros. Aqui, a palavra puxa mais para um lado de manter uma boa vizinhança do que propriamente ser o tagarela na mesa de jogo. Da mesma forma, evite palavrões e reações mais exageradas, pois podem certamente incomodar os outros jogadores.

Da mesma forma, evite trapaças, pois isso pode acarretar um problema muito sério, e seja educado e cortês com o crupiê ao sair da mesa.

Vista-se apropriadamente para a Ocasião

Lembre-se que um cassino é um lugar elegante, portanto, espere um código de vestimenta rígido neste sentido. Evite shorts, moletons ou roupas de mais informais ou gastas demais. Sempre verifique o código de conduta e vestimentas antes, mas para facilitar, vá trajado.

Uma regra geral: traje de noite elegante e decente. Com um terno bonito, você está sempre seguro, mesmo que não seja obrigatório.

Lembre-se: um cassino não é um bar

De fato, beber faz parte da experiência do cassino e o álcool elimina os traços de timidez de quase qualquer pessoa. Mas conheça seus limites. Jogadores que estão excessivamente bêbados e mostram comportamento barulhento e irritante estragam tudo para a mesa inteira. E ainda: quem exagera corre o risco de ser expulso.

Uma bebida premium se encaixa perfeitamente no cenário do cassino: vinho, uísque, coquetel ou champanhe. Mas não fique bêbado. Só sente em uma mesa de jogo quando começar a jogar, não é um banquinho de bar.

Seja discreto com fichas e notas em caso de vitória

Aqui faz parte da política de boa vizinhança, mas precisamos reforçar para esta situação específica: sempre seja o mais discreto com suas fichas e notas em caso de vitória. Outra dica importante é sempre verificar as apostas mínimas e máximas com o crupiê. Caso queira aumentar sua aposta, não dê o dinheiro em mãos, mas ao invés disso, você pode botá-lo na mesa.

Da mesma maneira, você deve sempre manter essa linha de organização, e uma ótima maneira de fazê-lo é colocar suas fichas em uma pilha ordenada, e não uma bagunça em que tudo está misturado. O pagamento pode ser feito à mesa, mas normalmente também existem balcões especiais ou caixas registadoras.

Por útlimo, não seja vistoso ao contar o seu dinheiro e nem abane as suas notas quando tiver um grande lucro: isso não é elegante. A discrição faz de você um cavalheiro em cada centímetro. Não se esqueça que você pode se gabar e rir da situação depois, em um ambiente mais privado e íntimo com seus amigos no Brasil, mas jamais faça isso no ambiente com outros jogadores.