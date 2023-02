Eugene Bareman não tem certeza das acusações de Islam Makhachev IV no UFC 284, mas ‘algo está acontecendo’ com aquela equipe

Eugene Bareman não concorda com as recentes acusações feitas contra Islam Makhachev, mas também não está completamente satisfeito com a situação.

Após a vitória de Makhachev sobre Alexander Volkanovski no último fim de semana no UFC 284, o companheiro de equipe de Volkanovski no City Kickboxing, Dan Hooker, acusou o campeão dos leves de usar ilegalmente um IV para se reidratar antes de sua luta campeão contra campeão com Volkanovski. Os IVs já foram usados ​​regularmente para ajudar na recuperação de cortes de peso, mas tornaram-se altamente restritos após uma mudança de regra em 2016.

Atualmente, infusões IV e/ou injeções que excedam 100 ml durante um período de 12 horas são proibidas, de acordo com as diretrizes da USADA.

O técnico do City Kickboxing, Eugene Bareman, apareceu em A Hora do MMA quarta-feira para discutir a luta e compartilhar seus pensamentos sobre a controvérsia.

“Temos informações confiáveis ​​até certo ponto”, disse Bareman quando questionado sobre a acusação de Hooker. “Eu defenderei metade do quinto. Você pode defender metade do quinto? Os dois e meio? A informação é insuficiente por vários motivos, e um deles é que você pode realmente tomar um IV antes de uma luta. Só tem que ser 100 ml de soro a cada 12 horas, em bloco de 12 horas. Então, o que importa é se você acredita que as pessoas vão tomar essa solução salina, 100 ml, e depois parar.

“E o fato de que daquela equipe havia dois lutadores daquela mesma equipe e a informação ainda não pode nos dizer com segurança qual lutador se hidratou ilegalmente ou se passou dos 100 ml. Mas não sei, nenhuma informação pode nos dizer com certeza que alguém de sua equipe usou um crachá IV para reidratar, o que não é ilegal se você usou 100 ml. Você só precisa se perguntar se são apenas 100 ml para usar por 12 horas, por que você se incomodaria?

Na segunda-feira, o co-empresário de Makhachev, Rizvan Magomedov, aparentemente twittou uma resposta às alegações, escrevendo: “Perdedores ciumentos acelerando mentiras, eventualmente isso é tudo que você pode fazer”.

Perdedores ciumentos acelerando mentiras, eventualmente isso é tudo que você pode fazer — Rizvan Magomedov (@Rizvan_RM) 14 de fevereiro de 2023

Magomedov disse mais tarde ao MMA Junkie: “Todos nós sabemos que isso é completamente besteira. [Hooker] é um perdedor. Ele é salgado e está apenas procurando atenção, e é isso.

Bareman não iria tão longe a ponto de rejeitar a alegação de Hooker, mas disse que alertou contra Hooker comentando sobre a situação.

“Eu aconselhei Dan a não falar sobre isso”, disse Bareman. “Olha, como você pode ver, essa informação tem buracos, é a isso que estou me referindo, mas também há informação suficiente para ser como, ‘Eeeh…’ É por isso que Alex e o resto da equipe estão rindo porque pensamos, algo está acontecendo lá, simplesmente não podemos dizer com segurança o que é.

“É frustrante porque todo o esporte deve ser jogado em igualdade de condições. Então, novamente, você não pode dizer com segurança que o Islã trapaceou, então eu não diria isso da maneira que Dan fez. Isso é apenas – eu não acho que você pode dizer isso de forma confiável. Mas algo estava acontecendo lá.

Bareman esclareceu que acredita ser possível que Makhachev ou o companheiro de equipe Zubaira Tukhugov possam estar fazendo uso indevido de IVs. Tukhugov perdeu o peso por 1,5 libra para uma disputa de peso leve com Elves Brener, depois perdeu uma decisão dividida apertada.

“Ou foi Zubaira ou foi o Islã, algo aconteceu lá”, disse Bareman. “Se fosse Zubaira e não o Islã, então o Islã deveria ser distanciado. Se alguém da minha equipe estivesse fazendo algo ilegal, eu imediatamente distanciaria a equipe dessa pessoa. Talvez saia alguma coisa na lavagem, talvez não, mas acho que o mais importante é focar na luta e não se preocupar tanto com isso. E a luta foi – que luta.

“Parabéns a Islam e Javier e seus outros treinadores que não conheço, mas parabéns a esses caras, eles venceram. E parabéns ao Alex. Estou super orgulhoso de Alex e do que ele foi capaz de fazer e vamos seguir em frente. Dê-nos o próximo grande desafio, porque é isso que esses caras fazem.”