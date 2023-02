Evite ESTES erros para não ter a conta banida no WhatsApp

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo. No entanto, com bastante frequência contas são banidas da plataforma. Isso ocorre quando os usuários têm uma má conduta por meio do mensageiro.

Na prática, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, tem essa ação na tentativa de minimizar os riscos de golpes, assédios e outros problemas. O banimento funciona como um controle contra crimes no aplicativo.

Desse modo, é necessário ficar atento a todas as orientações, no intuito de proteger a sua conta de possíveis punições.

Não cometa estas infrações no WhatsApp

Fingir ser outra pessoa

De antemão, fingir ser outra dentro do WhatsApp pode gerar o banimento do responsável. Sendo assim, cuidado com brincadeiras, pois ainda que seja na “inocência”, o ato gera consequências indesejadas.

Outra coisa que pode fazer a Meta excluir sua conta do mensageiro é compartilhar notícias falsas. Desse modo, não deixe de revisar os conteúdos que estão sendo compartilhados, principalmente no status e grupos de divulgação.

Enviar arquivos com plágio

Propagar arquivos protegidos por direitos autorais também é ilegal na plataforma de mensagens. A depender das condições do compartilhamento, o usuário pode receber uma multa.

Tentar mudar o código fonte

Algumas ferramentas podem ser adicionadas ao WhatsApp, no entanto, a maioria delas não são autorizadas. Assim, quem realiza o download ou tenta alterar o código fonte, pode ser banido definitivamente, sendo impedido de criar uma conta os seus próprios dados.

Usar versões alternativas do WhatsApp

Por fim, usar aplicativos paralelos ao mensageiro também pode resultar no banimento da conta no aplicativo. Entre os mais famosos estão o WhatsApp Plus e o WhatsApp GB.

Novidades no Status do WhatsApp

Na última terça-feira (7), o WhatsApp lançou algumas mudanças para o ‘Status‘ do aplicativo. Lançado em 2017, o recurso funciona como uma espécie de “story” dentro do mensageiro. No entanto, agora, os usuários terão acesso a novas funcionalidades dentro da aba.

Veja o que há de novo:

Seletor de audiência privada;

Status de voz (áudio) de até 30 segundos;

Reações aos status;

Indicador de status;

Pré-visualizações de links.

Cabe salientar que liberação das novidades do ‘Status’ está ocorrendo de forma gradual. Sendo assim, em breve devem chegar a todos usuários do WhatsApp.

Atalho de câmera no WhatsApp

Usuários do WhatsApp na última versão para Android já podem contar com uma novidade no aplicativo. No menu inicial da plataforma, foi adicionado um ícone de câmera.

O objetivo foi criar um atalho para tirar fotos ou vídeos pelo app. Além disso, é possível selecionar os contatos que receberão os arquivos mesmo não estando dentro da aba de conversas.

Até então, para tirar uma foto ou gravar um vídeo dentro da plataforma era necessário acessar a conversar do destinatário dos arquivos. Além disso, na gravação dos vídeos era preciso ficar segurando o botão de gravação, o que não é mais necessário.

No Android, ao entrar no aplicativo, o ícone de câmera estará no canto superior direito do aplicativo. Para acessá-lo, basta clicar sobre ele e tirar sua foto ou gravar o seu vídeo.

Desse modo, antes de enviar para um contato, é possível adicionar legendas, recortar ou editar o arquivo como possível por meio do recurso. Após concluído, é só selecionar os contatos para enviar os arquivos.