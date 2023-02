Ex-armador do Spurs, Bryn Forbes é preso por violência doméstica

Fvermesincentivo de São Antônio armador e agente livre da NBA Bryn Forbesfoi levado sob custódia na manhã de quarta-feira sob a acusação de agressão familiar contravenção.

No extremo noroeste da cidade, na La Cantera Resort & SpaForbes foi detido por volta das 5h15

A polícia de San Antonio acredita que Forbes agrediu uma pessoa com quem ele supostamente estava namorando.

De acordo com um relatório policial anterior, Forbes estava com a mulher quando perdeu a paciência. Nesse momento, segundo a polícia, os dois estavam voltando para casa quando começaram uma discussão verbal que rapidamente se transformou em contato físico.

A polícia também afirma que Forbes bateu na mulher várias vezes, ferindo-a e exigindo atenção médica. Os policiais prenderam Forbes e o levaram sob custódia.

Sobre Bryan Forbes

Forbes jogou pelo Os Timberwolves de Minnesota durante a atual temporada da NBA antes de ser dispensado em 9 de fevereiro. Ele ainda não foi contratado por outro time da NBA.

O antigo Espartano do estado de Michigan jogou cinco temporadas da NBA com o Spurs depois de não ter sido draftado em 2016. Sua temporada mais recente o viu aparecer em 40 jogos pelo Silver and Black em 2021-2022. Naquela temporada, ele marcou nove pontos em média por jogo.

Apesar de não ter sido elaborado no Draft da NBA de 2016, Forbes assinou com o San Antonio Spurs e disputou 36 jogos como novato.

Ele continuou jogando pelo San Antonio até 2020, quando assinou com o Milwaukee Bucks como um agente livre. Desde então, joga pelo Denver Nuggetsos Spurs mais uma vez e os Timberwolves nesta temporada.