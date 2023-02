Ex-astro da MTV, Connor Smith é procurado por supostamente tentar encontrar garota com menos de 15 anos para fazer sexo

connor smith – uma ex-estrela da MTV de “Are You the One?” – está novamente sendo acusado de tentar se envolver em atos sexuais com um menor … e agora, os policiais estão procurando por ele.

O ex-concorrente do reality show – que teve destaque no ‘AYTO’ em 2015 – é procurado no estado de Illinois … onde o Gabinete do Xerife do Condado de Lake diz que emitiu um mandado de prisão por suspeita de tentar encontrar uma criança para um encontro sexual.

De acordo com a LCSO, Smith interagiu com um detetive disfarçado online nas últimas semanas … pensando que o policial era uma garota com menos de 15 anos e supostamente enviando material explícito de si mesmo – e então planejando se encontrar com o garoto falso para se envolver em atos sexuais.

Smith é acusado de dirigir até um ponto de encontro em 1º de fevereiro. 9 – onde ele supostamente agendou para pegar o suposto adolescente – e neste ponto … o Gabinete do Xerife diz que seus oficiais se mudaram para prendê-lo. No entanto, eles dizem que Smith fugiu com sucesso em sua caminhonete.

No dia seguinte, Lake County obteve um mandado de prisão – sob a acusação de viajar para encontrar um menor, aliciar e disseminar material prejudicial – com um juiz assinando uma fiança de um milhão de dólares se ele fosse capturado e preso. .

LCSO diz que Smith indicou a eles que ele realmente se rendeu, mas observe … ele ainda não o fez. Agora, eles estão alertando o público sobre ele – e pedindo dicas sobre seu paradeiro.