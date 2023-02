Ex-astro da natação americana Jamie Cail morre em circunstâncias bizarras

Fex-campeão americano de natação Jamie Kyle faleceu em circunstâncias muito incomuns e inexplicáveis.

A mulher de 42 anos foi encontrada inconsciente na casa que dividia com o namorado nas Ilhas Virgens Americanas.

A morte está agora sob investigação do Departamento de Polícia das Ilhas Virgens Americanas.

“Este caso está atualmente sob investigação do Departamento de Investigação Criminal”, diz um comunicado das autoridades.

A identidade do namorado foi detida pela polícia, mas ele disse às autoridades que estava em um bar e foi para casa verificar Kyle, pouco depois da meia-noite de terça-feira. “Ao chegar, ele descobriu sua namorada no chão”, disse a polícia.

Ele e um amigo levaram Kyle para uma clínica, mas ela não pôde ser salva e foi declarada morta.

“Uma vez na clínica, a RCP foi realizada e o 911 foi notificado, no entanto, a mulher sucumbiu à doença”, disse a polícia.

Kyle é originalmente de New Hampshire e ela esteve envolvida na natação toda a sua vida. “Ela era simplesmente… uma pessoa muito bonita”, disse um amigo da família ao WMUR.

“Ela tinha um coração enorme. Ela era muito amorosa, gentil, amada e popular na ilha e todo mundo a conhece.”

Kyle foi uma nadadora de muito sucesso durante sua juventude. Ela competiu pelos Estados Unidos no Campeonato Pan-Pacífico em 1997 e ganhou a medalha de ouro na corrida de revezamento. Ela também conquistou a prata na Copa do Mundo de Natação Aquática de 1998-99 no Brasil.

Ela também ganhou vários campeonatos estaduais no colégio enquanto treinava no Golden West Swim Club.

“Todos, desde as famílias locais de gerações mais velhas até os mais jovens, todos a amavam”, disse sua amiga ao WMUR.