Ex-astro da NFL, Marcellus Wiley critica atletas transgêneros competindo com mulheres

Ttópico de atletas transexuais competindo em eventos femininos tem sido muito contestado nos últimos anos. A questão decorre do argumento de que a pessoa que nasceu homem terá uma vantagem física sobre alguém que nasceu mulher, independentemente de sua terapia hormonal.

Com vários defensores de ambos os lados da discussão, o ex-astro da NFL Marcelo Wileyque também já foi Pro Bowler, é o último a expressar suas preocupações, afirmando que absolutamente não deixaria suas filhas competirem em eventos que hospedavam mulheres transexuais.

“Não tenho problemas com transgêneros” wiley disse em uma postagem nas redes sociais.

“Eu tenho um problema com atletas que são transgêneros tentando participar, passando de uma transição de homem para mulher e agora jogando com as mulheres. E direi isso. Todos vocês podem tentar Dave Chappelle mim tudo que você quer.

“Estou muito claro sobre isso. Você pode ser um transgênero. Você pode ser o mano, mas eu serei amaldiçoado se um homem ao nascer se transformar em uma mulher e tentar competir contra minhas filhas. Ela não está por aí. Estamos fora.

“Não faça disso uma questão de direitos humanos – é uma questão biológica. Simples assim. Confie em mim, eu sou um homem. Odeio dizer justo. Nem é certo. Esqueça o justo, não é certo.”