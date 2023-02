Ex-campeão de natação dos EUA Jamie Cail morre repentinamente nas Ilhas Virgens, polícia investiga

Ex-estrela da natação americana Jamie Caill morreu repentinamente aos 42 anos nas Ilhas Virgens na semana passada … e agora, as autoridades dizem que iniciaram uma investigação sobre as circunstâncias misteriosas que cercam sua morte.

De acordo com o Departamento de Polícia das Ilhas Virgens dos Estados Unidos – Cail, que ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Pan-Pacífico de 1997, foi encontrado inconsciente em St. John pelo namorado em fevereiro. 21 pouco depois da meia-noite.

A polícia diz que a namorada da nadadora estava em um bar local, mas saiu para checá-la em sua casa – e a descobriu no chão.

A polícia, no entanto, diz que os esforços de salvamento não tiveram sucesso e ela foi declarada morta às 2h39.

O Bureau de Investigação Criminal está agora investigando a morte – e as autoridades estão pedindo a qualquer pessoa com informações sobre o caso que ligue para as autoridades.