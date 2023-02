Ex-depto. Of Energy Official Sam Brinton supostamente roubou mala de designer e usava vestido

Ex-funcionário do Departamento de Energia Sam Brinton poderia estar em água ainda mais quente em relação a bolsas roubadas … desta vez uma estilista afirma que viu Brinton vestindo uma roupa de sua mala perdida.

Designer de moda Asya Khamsin arrastou Brinton no Twitter, dizendo que sua bagagem desapareceu em 2018 no Aeroporto Ronald Reagan, na Virgínia … e não foi até que ela ouviu sobre o suposto roubo de bagagem anterior de Brinton que ela suspeitou.

Meu nome é Asyakhamsin designer de moda tanzaniano baseado em houston Texas EUA 🇺🇸 Perdi minha bolsa em 2018 no DCA recentemente, ouvi a notícia em @Notícias da raposa sobre @sambrinton questão de bagagem surpreendentemente descobri que suas imagens usavam minhas roupas personalizadas que estavam na bolsa perdida em 2018 🥹 pic.twitter.com/lJwLHtMJlz

Asya diz que apresentou outro relatório em dezembro depois de ver fotos de Brinton no que ela afirma ser sua roupa – e diz que foi contatada pelo FBI no mês seguinte sobre a reclamação … mas diz que nada aconteceu desde então.

Brinton pode pegar 5 anos atrás das grades se for condenado no caso de Minnesota e até 10 no de Nevada.