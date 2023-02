Ex-diretor de Homem-Formiga não vai assistir novo filme: seria como me perguntar se eu quero ver meu ex fazendo sexo

Tmundo da atuação nunca para de surpreender, muitas vezes pelas atuações dos artistas nas telas, outras pelo comportamento fora das telas, e sempre as relações entre eles serão notícia, que são tablóides para os tablóides de meio planeta.

Mas não só atrizes e atores são novidades, também diretores, produtores e todo o ambiente que envolve um filme entraram no mundo da informação.

Este é o caso de o projeto homem formiga como o diretor inicial era Edgar Wright que se juntou à primeira aventura do pequeno super-herói solo.

O cineasta já era conhecido no mundo do cinema pela Trilogia Cornetto e filmes como Last Night in Soho e Baby Driver.

O projeto do Homem-Formiga estava em andamento há mais de oito anos com o roteirista Joe Cornish.

Porém, quando tudo parecia nos trilhos para o projeto acontecer com um elenco liderado por Paul Rudd, Evangeline Lilly como Hope van Dyne/Wasp e Michael Douglas como Hank Pyo diretor decidiu desistir do projeto.

Como assistir seu ex fazendo sexo

Com essas palavras Edgar Wright descreveu esse filme quando perguntado se já o tinha visto ou se pretendia vê-lo no futuro, e suas palavras foram esclarecedoras.

Aliás, os responsáveis ​​pelo filme não foram muito coerentes quando demitiram o diretor após tantos anos de preparação.

“Diferenças em sua visão para o filme”, ​​foi a explicação oficial para a separação dada pelo estúdio.

Na época, quando os estúdios de super-heróis abordaram Wright, esses filmes de super-heróis não eram tão populares quanto são hoje e, com o passar dos anos, o cenário mudou para uma situação completamente diferente do que era originalmente.

“A Marvel não queria necessariamente o filme de autor que Edgar e eu queríamos fazer porque, na época, eles tinham esse gigante em suas mãos”, explicou Wright ao The Playlist.

“Eles tinham esse universo no qual os filmes tinham que ser integrados.

“Edgar é um autor. Edgar Wright faz filmes de Edgar Wright. No final, é por isso que não aconteceu, eu acho.”

No entanto, ambos os autores estão listados nos créditos finais do filme como roteiristas do Homem-Formiga.

De sua parte, Wright indicou em entrevista à Uproxx que, devido à sua amizade única com os protagonistas do filme, não falaria mal dele.

“Paul Rudd é um amigo meu e ainda somos amigos”, afirmou em 2017.

Outra das confissões do ex-diretor do projeto foi uma anedota que saiu de uma viagem de avião.

A pessoa no assento ao lado dele começou a assistir o Homem-Formiga e não olhou para a tela do vizinho por um segundo.

“O mais perto que cheguei foi quando alguém sentado ao meu lado em um vôo estava assistindo, e quando vi que a pessoa ao meu lado iria assistir, pensei: ‘Talvez eu vá fazer algum trabalho no meu computador’.”

Depois destas palavras é natural que o antigo realizador do filme confesse que não quer ver.

“Seria como assistir a um ex fazendo sexo”, é como ele descreveu.