Fvermes NBA jogador Liberdade de Enes Kanter quase declarou guerra ao comissário Adam Silver na segunda-feira com um tweet afirmando que ele vai expor a hipocrisia da liga com um sorriso no rosto.

Freedom, 30, jogou pela última vez pelo celtas de Boston em 2021 e desde então vem expressando sua opinião em relação às violações dos direitos humanos pelo governo chinês.

O pivô do Celtics, Enes Kanter, revela ameaça do governo turco

“A diversão está prestes a começar muito em breve”, disse Freedom. “Ei, NBA e Adam Silver, vocês escolheram o cara errado para lutar. Eu vou expor sua hipocrisia para o mundo e eu vou fazer isso com um sorriso no rosto.”

Embora Freedom não tenha explicado exatamente como ele planeja expor a liga, ele compartilhou um clipe de si mesmo levantando pesos no início desta semana com a legenda “Carregamento de Ação Judicial.”

Recentemente, ele revelou suas intenções de concorrer a uma vaga na Congressolevando alguns a acreditar que ele está apenas ameaçando o NBA para atenção.

Ligações da NBA com a China

O Freedom, no entanto, tem sido um oponente vocal dos laços da liga com a China há algum tempo.

Ele até tentou lançar Lebron James debaixo do ônibus por continuar seu relacionamento com nike.

James, 38, reagiu aos comentários de Freedom, descartando-o como alguém tentando obter fama.

“Acho que se você me conhece, sabe que não dou minha energia a muitas pessoas”, disse James. “Ele definitivamente não é alguém a quem eu daria minha energia. Ele é tentando usar meu nome para criar uma oportunidade para si mesmo. Eu definitivamente não vou comentar muito sobre isso.”