Ex-jogador da NFL Vontae Davis enfrenta acusação de DUI na Flórida

Fvermes NFL estrela Will Davis foi preso em flagrante cobrança de DUI.Depois de supostamente bater na traseira de uma caminhonete que estava estacionada na beira de uma rodovia do sul da Flórida por causa de um pneu furado, ferindo o motorista que estava do lado de fora.

O Polícia Rodoviária da Flórida relatou que Davis mal conseguia ficar acordado enquanto era questionado por um policial após o acidente na madrugada de sábado na Florida Turnpike em Hollywood, Flóridae que ele cheirava fortemente a álcool, tinha fala arrastada, olhos vermelhos e mal conseguia ficar acordado.

Davis teria perdido o controle de seu tesla automóvel, que em seguida bateu em uma caminhonete estacionada na beira da rodovia, de acordo com os policiais.

A caminhonete atingiu seu motorista, que estava parado do lado de fora, depois que a colisão a fez girar contra uma barreira de concreto. Segundo a história, o motorista foi levado a um hospital depois de sofrer ferimentos graves.

De acordo com o relatório, Davis se recusou a enviar uma amostra de seu sangue ou urina e não consentiu em fazer um teste de sobriedade. Ele admitiu ter bebido duas cervejas em uma boate para o policial.

Vontae Davis controversa aposentadoria no meio do jogo

Davis é mais conhecido por anunciar sua aposentadoria no meio de um jogo entre o Los Angeles Chargers e sua atual equipe, a Buffalo Billsem 2018. Davis, um cornerback que fez duas vezes o Pro Bowltambém jogou pelo Miami Dolphins e a Indianapolis Colts.

De acordo com Brendan Meyer da ESPNDavis chamou sua aposentadoria de “uma das melhores decisões que tomei na minha vida”.

“A maioria das pessoas, quando eu fiz o que fiz, pensaram que eu estava literalmente ficando louco ou algo assim”, disse ele. “Mas eu estava realmente bem. Eu estava totalmente bem. E estou totalmente bem hoje.”

Em fevereiro de 2018, Davis concordou com um contrato de um ano com o Bills. Antes de começar um jogo contra o Chargers na semana 2, ele perdeu o primeiro jogo da temporada.