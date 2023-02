Ex-jogador da NFL, Zac Stacy é condenado a seis meses por agressão à namorada

FJogador da NFL Worms Zac Stacy foi condenado a seis meses de prisão por seu ataque brutal à ex-namorada em 2021.

O ataque foi capturado em vídeo e ele cumprirá seis meses de prisão e um ano de liberdade condicional. A sentença foi proferida por um juiz do condado de Orange.

De acordo com WESH, Stacy se declarou culpado de duas acusações de danos criminais e, como parte do acordo, as acusações de bateria foram retiradas.

Ele jogou pelo Los Angeles Rams e a Jatos de Nova York em uma carreira de três anos na NFL. Ele foi um jogador ativo de 2013-2015. Ele também já jogou pelo Memphis Express na XFL.

Ele foi preso pela polícia de Orlando em novembro de 2021, quando foi flagrado espancando brutalmente Kristen Evans em sua casa. Ela é a mãe de seu filho.

Em depoimento, a polícia disse que Stacy “chocado [her] no lado direito de sua cabeça, pegou-a e jogou-a contra a televisão, fazendo-a quebrar e cair.”

“Ele continuou gritando com ela e batendo nela enquanto ela se levantava do chão, e a pegou novamente e a jogou na cadeira inflável do bebê”, continuou o depoimento.

“Enquanto ela ainda estava no chão implorando para que ele parasse, ele a pegou e a jogou contra um andador, fazendo com que o objeto se quebrasse.”

Ele tentou alegar que ela havia encenado o vídeo por amargura, pois ele não queria ter um relacionamento com ela.

“É lamentável porque acabei de sair da reabilitação por ansiedade e depressão há oito meses”, disse o ex-running back à polícia.

“Larguei tudo para vir aqui e apoiar a mãe do meu filho no último trimestre e o bebê. Deixei que ela soubesse que não estava tentando ficar com ela ou algo assim. Foi por isso que ela fez isso. A coisa toda do ataque. Ela encenou. Ela armou para mim.