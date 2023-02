Ex-jogador do Chelsea, Christian Atsu está desaparecido após terremotos na Turquia

HCentenas de pessoas perderam a vida e mais de 6.000 ficaram feridas após os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria na segunda-feira. Na Itália, por outro lado, há alertas de possíveis tsunamis.

Enquanto isso, faltam pelo menos dois jogadores. Um deles é Christian Atsuque exercia sua profissão em Porto, Chelsea, Everton, Málaga e Newcastle no passado.

Acredita-se que o Hatayspor jogador está preso sob os escombros. Enquanto isso, seu companheiro de equipe Onur Ergun, diretor esportivo do Hatayspor Taner fuma e o intérprete do clube, Emre, também estão enterrados nas ruínas.

Enquanto isso, ex Fenerbahçe goleiro e atual Hatayspor treinador Volkan Demirel implorou por ajuda.

“Socorro. Quero pedir que envie todos os recursos que você tem”, observou.

“Não é só Hatay ou Antakya. Por favor, eu imploro, pelo amor de Deus, tem gente morrendo aqui.”

O internacional de Gana tem 60 partidas e 10 gols com sua seleção nacional. Ele teve um breve período em málaga em 2016, quando chegou por empréstimo do Chelsea. Atsu disputou 12 partidas nas quais marcou dois gols.

Chelsea assinou com ele de porto em 2013 a troco de três milhões de euros, mas nunca se estreou pelos Blues.

Sua melhor passagem pela Premier League foi em Newcastlepelo qual disputou 121 partidas, marcou oito gols e deu 10 assistências.

Atsu se juntou Hatayspor em uma transferência gratuita do clube saudita Al Raed. Ele jogou 79 minutos de futebol em quatro partidas.

Ele havia acabado de marcar o gol da vitória em uma cobrança de falta aos 97 minutos no último fim de semana contra Kasimpasa (1-0). A resposta do governo foi rápida, pois a Turquia suspendeu todas as atividades esportivas.