Ex-jogador do Mets, Matt Pobereyko morre aos 31 anos

Fvermes New York Mets jogador da liga menor Matt Pobereyko faleceu aos 31 anos após um ataque cardíaco.

O arremessador americano tinha contrato com o Saraperos de Saltillo, da Liga Mexicana de Beisebol, e faleceu no sábado.

Ele assinou com a equipe em dezembro, mas ainda não havia feito sua estreia. “A direção, os jogadores e a comissão técnica dos Saraperos de Saltillo lamentam o falecimento do nosso jogador Matt Pobereykoque morreu de ataque cardíaco”, disse a equipe em sua conta no Twitter.

A equipe não deu mais detalhes sobre a morte

Pobereykonatural de Hammond, Indiana, jogou pelo Arizona Diamondbacks, New York Mets e Miami Marlins times da liga menor.

Na Liga Mexicana de Verão também jogou pelo leon. Na Liga de Inverno, seu último time foi o produtores de algodão Guasave e fez parte da seleção mexicana que disputou recentemente a Série Caribenha, onde arremessou contra o Curaçao e a República Dominicana.

Os Algodoneros informaram que o jogador morreu em sua casa nos Estados Unidos.

Muitos clubes twittaram suas condolências com a notícia, incluindo o Santos de São Paulo.

“É com o coração pesado que soubemos do falecimento do ex- santos lançador (’20) Matt Pobereyko. Ele era um companheiro de equipe incrível e um competidor feroz, mas uma pessoa ainda melhor. Ele fará falta para todos que o conheceram. Enviamos nosso amor para sua família e amigos”.