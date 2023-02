Ex-mulher de Jankto: Ele estava com medo de assumir que as pessoas não o aceitariam

Fseguindo Declaração de Jakub Jankto na segunda-feira de que é homossexualsua ex-esposa Marketa Otomano ofereceu sua opinião e apoio.

O casal foi casado até 2021 e tem um filho juntos, por isso otomano não quer falar muito.

O jogador da liga Jakub Jankto faz história: torna-se o primeiro jogador na Espanha a se assumir gay

“Prefiro ficar de fora, nem que seja pelo bem do nosso filho, que vai ter que crescer com isso”, disse ela.

“Isso é jakubda história, sua revelação.

“Eu nunca o culpei. Somos pais, então temos que nos dar bem.”

O que a ex-esposa de Jankto, Marketa Ottomanska, disse sobre ele se assumir?

Discutindo as notícias reais, otomano explicou como ela está feliz e aliviada por Jankto.

“Estou muito orgulhosa por ele ter conseguido reunir forças para ir a público”, disse ela.

“Ele é o primeiro jogador de futebol ativo a anunciá-lo. Os únicos que o admitiram são os aposentados.

“Todo mundo está mantendo isso em segredo. Eles têm medo do que as pessoas vão dizer.

“Ele estava com medo de que as pessoas não o aceitassem por quem ele é. Ele estava estressado com isso.

“Acho que as pessoas vão amá-lo tanto quanto agora. Tudo o que ele precisa fazer é ser legal com eles.

“Ainda há muitos que vão escrever mensagens privadas e ameaçá-lo. É terrível que isso ainda esteja acontecendo hoje. Estranhos que estão interessados ​​na vida de outras pessoas.

“Quando jakub revelou isso para mim, também me deu uma grande liberdade.

“O importante agora é que ele esteja seguro e feliz. Tenho certeza de que ele se sentirá aliviado e nada o corroerá por dentro.”

A declaração de Jakub Jankto sobre ser gay

Foi na segunda-feira que Jankto revelou que é homossexual, fazendo isso com um vídeo nas redes sociais.

“Oi eu sou Jakub Jankto e, como todo mundo, tenho meus pontos fortes, tenho minhas fraquezas. Tenho uma família, tenho meus amigos”, disse.

“Tenho um trabalho que faço há anos da melhor maneira possível, com seriedade, profissionalismo e paixão.

“Como todo mundo, também quero viver minha vida em liberdade, sem medos, sem preconceitos, sem violência, mas com amor.

“Sou homossexual e não quero mais me esconder.”