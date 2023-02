Ex-namorada de Alex Rodriguez, Kathryne Padgett, mostra novo parceiro no Dia dos Namorados

EUem pleno dia dos namorados, Kathryne Padgett, Alex RodriguezA ex-namorada do cantor exibiu seu novo parceiro, Weston Richeycom uma série de histórias no Instagram.

De acordo com sua conta no Instagram, Weston Richey é um criador de conteúdo de vídeo e desenvolvedor de marcas criativas.

“Ninguém me entende, você sim”, foi a legenda do primeiro post sobre Richey nas redes sociais de Padgett em 29 de janeiro.

Padgett é uma empresária de fitness e ex-jogadora de futebol universitário e, de acordo com a página seis, em setembro terminou seu relacionamento com Alex Rodriguezque, em dezembro, oficializou o noivado com Jac Cordeiro.

Padgett curte Dia dos Namorados com novo namorado

Padgett compartilhou uma série de postagens em suas histórias no Instagram, nas quais se gabava de sair com Richey no Dia dos Namorados.

“Brunch com meu lindo lil Valentine”, escreveu ela em uma das imagens.

“Mais do que obcecada pelo meu namorado”, escreveu ela em outra das histórias.

Além disso, ela também se gabou de uma noite com mais amigos, no American Airlines Center, para o jogo de hóquei em campo em que o Dallas Stars perdeu por 2 a 3 para o Boston Bruins, no primeiro jogo de Padgett na NHL.

Alex Rodriguez está em um relacionamento com Jac Cordeiro

Alex Rodriguez teve uma série de relacionamentos românticos de alto nível e, embora o motivo do rompimento com Padgett em setembro não tenha sido claro, três meses depois, A-Rod postou no Instagram uma foto sua com Jac Cordeiroseu novo parceiro.

Rodriguez tem duas filhas de relacionamentos anteriores e oficializou sua nova aventura romântica em dezembro, quando posou para uma foto com as filhas Natasha, 18, e Ella, 14, e Cordeiro, em frente a uma árvore de Natal.

“De nossos corações para os seus, Feliz Natal”, A-Rod legendou a foto.