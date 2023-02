Ex-namorada de Nick Bosa critica estrela do 49ers ao postar fotos reveladoras na praia

Tele ex-namorada de São Francisco 49ers lado defensivo Nick Bosa mirou em seu ex-parceiro novamente nas redes sociais enquanto postava fotos picantes de um dia na praia.

Jenna Berman atacou o jogador da NFL pela primeira vez no Dia de Ação de Graças, quando ela postou um vídeo no TikTok, onde tem mais de 1,3 milhão de seguidores. No vídeo, ela sugeriu que não falaria com Bosa novamente depois que eles nem chegaram a um ano de relacionamento.

“Nós simplesmente nunca mais nos falaremos”, disse ela. “Quando ele te dá o tratamento do silêncio, mas não sabe que você pode jogar aquele jogo 10 vezes melhor. Tchau para sempre.”

Recentemente, os fãs acham que ela mirou em Bosa novamente através de uma postagem no Instagram. Ela pode ser vista posando na praia com um short jeans aberto e um top branco, olhando para longe. A legenda da postagem diz: “A regra nº 1, nunca seja a nº 2.”

Os fãs dela e da estrela do esporte acham que isso pode ser uma referência a outra mulher estar no quadro durante o relacionamento que a fez sentir que não era a prioridade dele.

No tempo que se seguiu após a separação do ex-defensor do ano da NFL, berman formou-se como assistente de médico. Ela certamente poderá ganhar dinheiro com suas contas de mídia social, pois possui milhões de seguidores em várias plataformas.

Bosa jogou futebol americano universitário no estado de Ohio e foi selecionado em segundo lugar geral pelo 49ers no Draft de 2019 da NFL. Bosa foi nomeado NFL Defensive Rookie of the Year por ter nove sacks na temporada regular e ajudar seu time a chegar ao Super Bowl LIV.