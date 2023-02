Ex-NFL RB Zac Stacy é condenado a seis meses de prisão por ataques a ex-GF

Reproduzir conteúdo de vídeo





13/11/21

Zac Stacy passará mais tempo atrás das grades por atacar sua ex-namorada em duas ocasiões distintas em 2021 … o ex-running back da NFL acabou de ser condenado a seis meses de prisão nos casos.

Condado de Orange, Flórida. O juiz proferiu a decisão em um tribunal na noite de segunda-feira, de acordo com Notícias WESH 2 … também condenando o homem de 31 anos a um ano de liberdade condicional.

Stacy foi inicialmente acusado de ficar violento com a mãe de seu filho, Kristin Evansem meados de agosto de 2021 – quando ele supostamente teve um ataque de raiva por causa do dinheiro do aluguel.

Evans disse em documentos judiciais que Stacy “me agrediu fisicamente várias vezes porque queria o dinheiro de volta que me deu para pagar o aluguel”.

Ela acrescentou: “Ele socou minhas pernas, me deu um tapa, me pegou pelos braços e me jogou contra a janela, que quebrou. Eu tinha vidro nos pés que tirei sozinha”.

Evans forneceu TMZ Sports fotos dos ferimentos que ela diz ter sofrido no suposto ataque … mostrando grandes hematomas e cortes em seu corpo.

Três meses depois, em meados de novembro, Stacy se envolveu em outro incidente … desta vez capturado na câmera socando Evans na cabeça, antes de jogá-la contra uma televisão … tudo isso enquanto seu filho de um mês estava sentado a alguns metros de distância.

Stacy foi atingida com várias acusações sobre os dois incidentes – mas chegou a acordos com os promotores no início deste mês … concordando em se declarar culpado de uma acusação de contravenção de violência doméstica e duas acusações de contravenção criminal.