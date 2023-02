Ex-piloto da Marinha Ryan Graves tenta explicar fenômenos aéreos misteriosos

Com as recentes quedas de objetos voadores inexplicáveis ​​no céu – e a especulação em massa de que eles podem ser de outro mundo – um ex-piloto da Marinha diz que a conversa está atrasada.

Nós conversamos com Ryan Graves – um tenente naval aposentado que costumava pilotar F-18 e que é certificado para ver UAPs – para ajudar a entender esses últimos incidentes misteriosos … ou seja, o governo dos EUA abatendo objetos, mas sem saber o que são.

No “TMZ Live” de quarta-feira, Graves opinou sobre a última peça desse quebra-cabeça instável… áudio da cabine que acabou de ser lançado, onde os pilotos estão perplexos com o que viram sobre o Lago Huron no fim de semana passado … em última análise, chamando-o de aparente balão.